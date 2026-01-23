獨家／經典賽「彩繪球鞋」首曝光 陳冠宇客製棒球版「倒勾」

WBC經典賽即將開打，中華隊積極集訓備戰，現在球員們的彩繪球鞋也首度曝光。（圖／東森新聞）





WBC經典賽即將開打，中華隊積極集訓備戰，現在球員們的彩繪球鞋也首度曝光，已經參加三屆經典賽的投手陳冠宇，這次也不例外替自己的球鞋客製化彩繪，除了有中華隊經典配色之外，還有球員個人的風格跟LOGO，陳冠宇還特別要求想要潮流的倒勾設計，中華隊球員們還會口耳相傳一起來彩繪，希望在國際賽的舞台上，讓球鞋也能成為亮點之一。

經典賽即將開賽，球員們忙著備戰之外，他們的彩繪鞋也已經出爐，投手陳冠宇的彩繪鞋上面有紅色、藍色以及白色，也是中華隊經典的配色，未來只要一開賽，他也穿著這雙鞋上戰場。噴槍直接噴上紅漆，已經貼好的字體膠帶，撕下來。

彩繪鞋師傅周BOY：「這邊一定是最深的嘛，所以我就從這邊慢慢帶過去，這邊就會看起來淺淺的。」

WBC經典賽準備開打，彩繪師傅也忙趕工，替投手陳冠宇及曾峻岳畫球鞋，先貼遮蔽膠帶，噴上第一層白色，再貼字卡遮蔽，主體開始噴紅色漆，再噴藍漆漸層，最後加上金勾跟個人LOGO，這雙經典賽客製鞋就完成，也把一雙灰色球鞋變身中華隊戰靴。

彩繪鞋師傅周BOY：「紅藍色就是台灣的國旗顏色，以前我們要做小小的小細節，自己知道，可是現在我們可以做比較大的大概。」

仔細看陳冠宇這雙藍、白、紅中華隊經典配色，鞋跟的Team Taiwan，還在Logo藏了一個小國徽，另外就是陳冠宇的個人LOGO，還有他最想要的倒勾設計。球鞋彩繪師周BOY：「冠宇很喜歡潮流球鞋，他有在關注，那他也希望說，他想來一雙棒球版的倒勾。」

已經有5年彩繪經驗的彩繪師，2023年經典賽就幫張育成畫過球鞋，陳冠宇更是從2023經典賽、24年12強，再來這屆經典賽，彩繪師因為畫球鞋，從小球迷成功追星。

球鞋彩繪師周BOY：「冠宇是真的我們做到聊的滿來的，所以我們有時候來台中吃個飯，討論下次想做什麼，他們要不要找整隊一起來做。」

中華隊選手能穿著自己畫的球鞋踏上國際賽舞台，彩繪師覺得很光榮，而球員也難得能在國際賽曝光，把國旗的意象融入球鞋，希望能成為比賽亮點，帶著家鄉味台灣STYLE，一起征戰國際賽。

