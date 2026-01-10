獨家》綠營南投縣長選將「初登場」！ 温世政狂掃宮廟展企圖心

民進黨南投縣長人選、牙醫温世政(左)，在民進黨秘書長徐國勇(右)陪同下到竹山紫南宮參香，廟方主委莊秋安(中)全程陪同。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長參選人、牙醫温世政，今在民進黨秘書長徐國勇等人陪同下，到南投縣竹山紫南宮參香，温於南投「初登場」就狂掃宮廟行程，展現企圖心，並透露北漂25年，原本就想返鄉陪父母，剛好在南投政界推薦下，並獲賴清德總統肯定，才會返鄉參選，希望以專業為南投帶來新氣象。

温世政今與徐國勇、立委羅美玲、南投縣黨部主委陳玉鈴、縣議員吳棋楠到紫南宮參香，向廟內土地公祈求風調雨順、選舉順利，廟方主委莊秋安也全程陪同，並說紫南宮的土地公是中立的，只要誠心祈求，都能心想事成。

廣告 廣告

温世政說，他是南投草屯人，就讀台中一中之前都在草屯念書，之後升學、工作才一路往北部發展，921大地震他正在服兵役，當時也被派回南投服務，當完兵才到北部當牙醫，北漂從醫25年有一點成就，希望能返鄉陪父母，剛好在南投政界推薦，以及賴總統邀請下，便促成參選南投縣長，今除到紫南宮參拜祈福，還要到日月潭文武廟、玄奘寺參香，請益地方人士，未來希望能以他在醫界的專業，投入政治讓南投各方面都能獲得更好發展。

徐國勇表示，温世政擔任新北市牙醫師公會理事長，是非常優秀的南投子弟，他在北部醫界有相當大的成就，希望能夠回到家鄉服務鄉親，因此首站拜會地方便選擇香火鼎盛的紫南宮，並感謝廟方全力接待。

【看原文連結】

更多自由時報報導

館長嗆斬首被起訴要求總統出庭 賴清德直球回應：被告才需出席

自由爆新聞》一跡象曝台灣「關鍵轉折點」！日議員石平霸氣嗆習：什麼東西

7搶5！林世賢「回鍋」選彰縣議員 建議提名「開放」落空

賴清德三顧茅廬！温世政將披綠袍選南投縣長 深藍父母轉念力挺

