獨家／網瘋傳「酒精皂液」洗羽絨！專家示警：恐害衣褪色

中國社群瘋傳用「酒精皂液」清潔羽絨外套，可以輕鬆去汙。（圖／東森新聞）





天氣變冷，許多人也開始把羽絨外套拿出來穿，難免領口袖口會有污漬。中國社群就瘋傳用「酒精皂液」清潔羽絨外套，可以輕鬆去汙，實測發現效果並不大，得刷好久才見效。家事專家更警告，千萬別用這個方法洗羽絨，因為酒精會導致衣服褪色，害外套受損。

中國社群瘋傳加入肥皂、小蘇打、熱水、還有酒精，用這酒精皂液刷羽絨外套，就能輕鬆跟污漬說掰掰，真的有這麼神嗎？《EBC東森新聞》實際做了一桶酒精皂液，但是跟網路影片比起來，沒有那麼濃稠。

拿著牙刷刷刷刷，刷了好一陣子，外套領口的污漬才被清乾淨，而且深色的髒污無法完全清除，只能說有用但效果不大。家事達人就提醒，別亂用酒精皂液，否則不僅污漬沒清掉，外套還可能被刷壞。

家事專家鄒潔安：「盡量是不要使用酒精比較好，不然坊間也有一些，它可能告訴你用紙巾啊，噴酒精紙巾加皂液肥皂，然後噴酒精，那個更嚴重，那會變成說，我們酒精有噴射狀對不對，那你的衣服褪色的時候，就是像噴射狀一點一點的。」

如果羽絨外套沒有大面積汙損，最常就是脖子跟袖口有髒汙。家事達人也分享救急小秘訣：自製溫和洗衣劑，加入40度溫水、中性清潔劑，小蘇打粉還有醋，就能讓外套乾淨溜溜。刷刷刷，《EBC東森新聞》實測一次，輕輕一刷立刻見效，深色髒污直接從淺色外套上消失，把水吸乾後，污漬統統都不見了。

家事專家鄒潔安：「（外套）尤其是領口、袖口還有手肘的地方，都是比較髒污的，再噴一些清水再刷洗一次，最後呢，我們用乾的毛巾（擦乾）。」

DIY洗衣劑有訣竅，網路偏方千萬別照單全收，用對洗衣方法，才能讓羽絨外套穿得長久。

