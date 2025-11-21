獨家／網紅校園開直播之亂 王魔術師：很抱歉，我不是龜仔，我會面對

魔術師王元照。（翻攝自王元照line）

魔術師王元照（可樂）昨天接受台中某國中邀請演講，帶著神祕嘉賓網紅「賓賓哥」到現場，未經同意逕行開直播，遭校方制止並要求下架影片。曾經是更生人楷模的魔術師王元兆今（21）天哽咽表示，都是溝通出了問題，「我很抱歉」，他說對不起所有人。「我不是龜仔，我會面對」。

台中市一所學校辦理生涯輔導講座，邀請魔術師王元照（可樂）擔任分享人，魔術師另邀請網紅江建樺（賓賓哥）以神秘嘉賓身分出席，未取得校方同意下逕行直播，校方即時制止並要求影片下架。市長盧秀燕昨天上午宣布永不錄用後，賓賓哥開直播嗆聲校長；盧秀燕下午說，將採法律行動。

王元兆向本刊表示，之前溝通時，學校老師是同意的，19日晚上確定後他關手機，但學校老師又傳一封簡訊表示不能直播，他一直沒看到。直到昨（20）天他帶著賓賓哥到現場，老師告訴他又可以直播了，因為特教生不在，但他們仍從學生背後拍攝。如今事情變成這樣，他也好難過，表示「我花了10年的時間才讓家裡不擔心，一夜之間全沒了。」王說，直播後應該就沒了，網路上的影片是有心人士所為。

以下是王昨晚寫好的兩篇新聞稿：

【網路社群事件報導】

近日有消息指出，朴智雨多次透過網路群組進行組織與動員，涉嫌以「家長」名義致電多所學校，舉報原訂由公益直播主舉辦的校園演講活動，意圖造成校方壓力，使活動被迫取消或暫停。

同時，他也被指控刻意結合部分網路媒體或未經查證的新聞來源，透過大量發布不實或誤導性資訊，意圖打擊公益主播的聲譽，對當事人造成嚴重名譽損害與社會觀感影響。

整起事件已在網路社群引起熱議，外界呼籲相關單位盡快介入調查，釐清是否涉及散布不實消息、妨害名譽、利用假名義騷擾學校等法律責任。

【網路社群事件延伸報導】

此外，據了解，朴智雨與該名公益主播目前正因一起「恐嚇取財」案件接受調查。外界推測，朴近期以群組動員、假冒家長名義向校方舉報演講活動，再結合網路新聞大量發布不實資訊攻擊公益主播的行為，不排除帶有報復、狹怨行為的動機。

相關舉動被質疑已超出一般網路紛爭範疇，可能牽涉侮辱、誹謗、散布不實消息、利用假名義騷擾校園等法律問題，甚至還可能與正在調查中的案件動機互相牽連。

目前整起事件已引起社會關注，各界呼籲相關單位進一步釐清雙方關係、涉案內容，以及此次行為是否屬於蓄意打擊公益人士聲譽的報復性行動。

