獨家／網紅私賣瘦瘦針不出貨 全台20人遭騙數百萬

台中一位自稱醫美諮商師的潘姓網紅，私下販售瘦瘦針。





台中一位自稱醫美諮商師的潘姓網紅，私下販售瘦瘦針，收錢了卻不出貨，全台至少20人受害，金額高達數百萬。受害人控訴她拖延退款、帳戶異常，疑似三方詐騙，網紅現在神隱電話不接，台中跟彰化的住家也找不到人，受害人報警提告，向衛生局檢舉，希望她快點出來面對。

美胸細腰漂亮臉蛋九頭身，台中27歲的潘姓網紅在IG狂秀出國影片，聲稱自己是醫美諮商師也幫人代購醫美產品，不過卻被爆出詐騙。

受害者A小姐：「我要訂購那個現在很紅的瘦瘦針，就跟這個女生訂，結果後來他說兩三天可以出貨，黑貓都說並沒有這個訂單，然後後來她就說要退錢，但她每天都跟我拖，因為我就有說我會請媒體，我會告她。」

新北的A小姐說是潘姓網紅主動私訊，狂推瘦瘦針團購價，她花了15萬，說好會出貨卻拿不到，直到她去報警，才逼得網紅終於退款，但還有20人受害，金額超過幾百萬，甚至連還款的帳戶都有問題。

受害者A小姐：「那受害者群組裡面，至少有快20個人，那他們的金額很大，他們有幾百萬的。」

後面她名義上是說退款給我，但是她退款給我的錢是別的買家的。

受害者A小姐：「一開始是因為用小孩的名義，然後後面就說要衝業績，然後幫她買保養品這樣，總共借了100多萬。」

受害人指控，網紅連親友同學都騙，理由是缺錢照顧小孩，幫衝保養品業績，急需週轉到處借錢，被逼急還錢，就玩三方詐騙，要不知情的受害者匯款給受害者，這是成立自救群組後，大家才恍然大悟。

受害人A小姐：「因為她都會用第三方的帳戶，包括受害人的帳戶，全部都是連結起來，那這樣是不是也涉及洗錢，那如果告的話，如果對方有家庭那他很衰。」

潘姓網紅消失神隱，手機LINE都不接不回，受害民眾肉搜找出，她台中太平的家，但管理員打電話沒人接。

記者：「請問有人在嗎。」

再追到她的戶籍地，彰化員林的家大門深鎖，門上貼著潘姓網紅的民事訴訟書，潘姓網紅違法賣瘦瘦針又涉及詐欺，受害人報警提告，向衛生局檢舉，希望她快點出來面對。



