獨家／網紅醫美老闆涉持毒！家搜出大麻菸彈、搖頭丸

新莊分局警方接獲情資，有一名自稱醫美老闆，在IG擁有破萬粉絲的網紅涉嫌持毒。警方前天（4日）持搜索票去查緝，果然在網紅家中搜到大麻煙彈，還有16顆搖頭丸，網紅供稱是自用。而實際詢問當事網紅，她尚無回應，至於公司登記則是化妝品批發，並沒有登記為醫美診所。

身材纖細、外型亮眼，IG粉絲數破1萬，女子自封是定製醫美、全能魔術變臉王，號稱在全台灣總共1萬名客人，不過被警方揪出她持有毒品。

新莊分局警方接獲情資，這一名吳姓女子持有毒品，警方持著搜索票到她家去搜索時，確實有發現數量不少的毒品，這名女子後來自己坦承是自用。

當警方進到女子家中一搜，就發現她涉嫌持有毒品，包含第二級毒品大麻煙彈三顆，還有MDMA俗稱搖頭丸總共16顆，另外大麻吸食菸斗，這些全都在她家被警方查扣，這下也賴不掉。

涉嫌持毒網紅：「真正會借人家錢的人，一定是心地善良的人。」

網紅自稱醫美老闆，不過實際查登記資料，她在111年創立品牌，公司登記地在北市中山區，屬於化粧品批發業，卻沒有店面，也沒有登記醫美診所。而從IG上也能看到，她認真經營事業，不過診所地址在哪，要透過私訊預約。實際求證女子，尚無回應。

新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「本分局掌握毒品情資，蒐集相關事證向臺灣新北地方法院聲請核發搜索票獲准，警方持搜索票前往查緝，當場查獲吳嫌涉嫌持有毒品。」

究竟醫美網紅老闆毒品從哪來，警方表示毒品零容忍，將會持續向上溯源。網紅闆娘投入醫美諮詢事業，如今爆出持毒，恐怕重創事業形象。

