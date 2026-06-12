獨家》網紅鍾明軒遭檢舉闖「核三限航區」空拍？ 恐面臨百萬重罰

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〔記者蔡宗憲／屏東報導〕以言論大膽著稱的網紅、藝人鍾明軒近年因政治及旅遊言論頻頻引發論戰，近日再度身陷爭議。有民眾向軍事粉專檢舉，指其涉嫌在恆春半島的「RCR45核三廠限制飛行區」內違法進行無人機空拍。由於該空域屬於攸關國家安全與核能安全的敏感地帶，消息一出隨即引發高度關注，外界也呼籲公眾人物應帶頭遵守法治。

接獲舉報的軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，擁有134萬訂閱數的鍾明軒，拍攝環島賣雞蛋糕影片時，自己揭露操作空拍機進入南灣空域，該處屬RCR45空域，為核三廠周邊的安全管制區。依據《民用航空法》規定，無人機若要在該類限航區內進行飛行活動，必須「事前」向民航局及相關主管機關(核三廠)提出正式申請並獲得核准。若未經許可擅自私自升空拍攝，一旦相關單位查證違法屬實，行為人將面臨新臺幣30萬元以上、150萬元以下的重罰。

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針對這起疑似違規事件，核三廠初步了解並無相關申請。但強調近期沒有空拍機進場廠區內，廠外則未進行監控。

長期監控周邊空情、維護空域安全的軍事粉專「Taiwan ADIZ」表示，公眾人物擁有廣大影響力，在追求精美畫面與網路流量的同時，絕不能將自身利益凌駕於國家安全與法律法規之上，若有違法行為無疑是做了不良示範，已協助投訴民眾向民航局舉報調查。

核三廠在南灣海域旁。(記者蔡宗憲攝)

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