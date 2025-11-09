獨家／網紅「孫女」舊泰安站躺鐵軌 鐵道迷憂模仿效應

網紅「普通女子孫女」躺在鐵道上，被資深鐵路迷鍾先生痛批。（圖／鐵道班班長鍾先生提供）





在Youtube上有66萬訂閱的網紅「普通女子孫女」，最近來到台中舊泰安車站拍冷門車站系列，說是全台唯一可以合法走鐵軌的車站，還直接躺在鐵軌上拍照。資深鐵路迷鍾先生痛批，她毫無鐵道觀念，他認為不管在哪，都不應該直接躺在鐵軌上，不過孫女也回應，自己是在已停駛安全合法的鐵路園區拍照，卻被抹黑攻擊，雙方隔空互槓。

穿著遊戲人物服飾，畫著精緻妝容，擺出可愛pose，已經停駛的舊車站變成絕佳拍攝熱點。台中泰安車站過去是舊山線，雖然已經停駛，但保留完整的鐵路文化，許多人都會來拍照打卡，不過有一名網紅，因為來這邊開箱的時候，居然直接躺在鐵軌上，引發熱議。

在Youtube上有66萬訂閱人次「普通女子孫女」，來拍介紹影片時躺在鐵軌上，說這邊是全台唯一可以合法走鐵軌的車站，但卻被資深鐵路迷鍾先生痛批，毫無鐵道觀念。

鐵道班班長鍾先生：「那目前台鐵公司，仍不定期的派人跟車來檢修軌道跟橋梁，台鐵公司沒有做好文宣跟公告，讓大家以為這邊是荒廢的。」

交通局和台鐵在過去曾提出舊山線復駛計畫，但因為經費遲遲沒下文，鍾先生擔心未來復駛，會造成不好影響。

鐵道班班長鍾先生：「跟孫女跟各位鐵道迷致歉，（這周）變成刺蝟了，滿身是箭，但是我還是堅持不應該躺臥在任何鐵軌上。」

當地里長很歡迎大家來拍照，但躺在鐵道上是對古蹟不尊敬。民眾：「如果你說這邊還有火車在走，會生氣什麼，」

民眾：「當然覺得OK，這邊都是遊客，你躺在上面怎麼了，你沒有影響到人。」

民眾：「會有一點安全的問題，這邊的石頭還蠻利的。」

民眾：「如果沒有在行駛，就是跟一般景點一樣，你跟一個塗鴉牆拍照的感覺一樣。」

許多民眾專程來拍照，認為火車已經停駛，不會影響安全。而孫女也回應，希望一般民眾到合法開放的鐵道園區遊玩時，不要再被惡意公審，今天自己是YouTuber，還能為自己發聲，但那些單純來遊玩、拍照留念的普通人，不應該因此被抹黑或攻擊。

泰安派出所所長劉万源：「泰安鐵道文化園區是開放民眾自由參觀景點。」

鐵道班班長鍾先生：「這種鐵道文化教育要從小教育，不是看到任何的鐵軌，任何的這個就躺臥下去。」

雖然舊山線停駛多年，不會再有火車經過，但就怕民眾到其他鐵路上也直接躺在軌道，引發模仿效應釀成危險，一個動作引發各界爭議討論。



