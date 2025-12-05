獨家／網紅「若潔」開美甲專班！旗下老師「集體離職」控欠薪上萬元

網紅美甲師李若潔遭指控欠薪。（圖／東森新聞）





對許多女性來說，做美甲是每個月固定行程，美甲網紅「李若潔」看準趨勢，開班授課長達10年，全盛時期在全台有7間工作室，沒想到卻遭旗下的美甲師控訴，有錢住豪宅開跑車，卻沒錢付薪水，甚至還當租屋蟑螂，對此李若潔本人通通反駁。

開美甲專班授課，吸引學生上門，網紅若潔不只當美甲師，還當講師，全盛時全台擁有七間分店，如今旗下的老師指控，上了課卻不付薪水。

受害美甲師茉莎：「李若潔就跟我們說，她的錢被誰誰誰拿走，然後又被誰誰誰不小心花掉，所以拿她的房子去抵押，貸款已經下來了，15號會給我，但15號還是沒有消息。」

廣告 廣告

早在2023年採抽成制度和若潔合作，月收入平均落在7萬左右。起初薪資偶爾有延後，但近期變本加厲，美甲師指控9月工資大約5萬多，本該10/5入帳，先是各種話術後就人間蒸發。對方還雙手一攤說，真的沒錢。受害美甲師遍布台北到高雄，甚至還在LINE組自救會，要她出來面對。

受害美甲師茉莎：「很過分啊，30幾個人都被她影響，但是還是持續有新的人被她騙，因為她的IG形象就是那樣，開保時捷啊，住豪宅啊。」

但還不只爆出欠薪爭議，網紅若潔更被指控是租屋蟑螂，在光復南路上的一棟大樓，向房東承租了頂樓加蓋作為工作室，沒想到卻積欠兩個月高達6萬塊的房租。

房東透露，若潔早在去年八月就承租，但近期疑似金流出問題，怎麼趕都趕不走。實際到美甲店詢問，網紅李若潔本人確實在店裡，不但反駁相關指控，而且還試圖混淆記者。

東森新聞記者vs.網紅李若潔：「這裡好像有欠房租，(誰說的啊？）沒有啊。」

面對指控，當事人否認到底，但對受害的美甲師而言，離職後想重新開始並不容易。

受害美甲師茉莎：「很多削價競爭的狀態，除非你有做出自己的風格，不然真的很難經營下去啊。」

眼看三方各說各話，真相到底為何，恐怕只能依靠司法來還公道。



【更多東森娛樂報導】

●陳都靈將被「獻祭」 靈媒爆料瘋傳 工作室打臉陰謀論

●「那對夫妻」女兒妮妮疑遭校園霸凌 爸爸喊話：我會陪著面對

●獻祭陰謀論！迪麗熱巴像「複製人」...粉絲嚇壞：是假的

