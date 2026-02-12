獨家／網購不再隔日到貨！三峽遭列「偏遠區」掀議
你是不是也習慣晚上滑手機下單，期待隔天就能收到包裹？不過現在有不少三峽居民發現，明明住在新北市，算是能夠快速到貨的範圍，卻被網購平台列為「偏遠地區」，不明白怎麼突然會變這樣。
網路上不少人哀嚎，不只一個網購平台將三峽列為「偏遠地區」，等於是你點選了快速到貨，也不一定能隔天就能拿到。民眾：「因為這邊人口密度是高的啊，所以沒道理被排除。」
三峽不再是快速到貨的範圍，掀起在地人討論，也有人說，同樣是北大特區，地址是樹林就可以快速到貨，但隔一條馬路門牌變成三峽就變天，直呼待遇差好多。
民眾：「對偏遠的印象，那是停留在很久以前的事，現在三峽很方便啊，生活機能各方面都很好啊。」
只是三峽生活機能也不差，不少在地居民不理解，怎麼會被列為「偏遠地區」？畢竟交通路網的建置也是愈來愈好，普遍被認為距離太遠的三峽，也即將要有捷運。首條自辦興建的中運量三鶯線，已經進入最後測試階段，最快會在2026年的上半年正式加入營運。
捷運三鶯線全長14.29公里，採高架設計路線，目前正進行全線系統整合測試，共設置12站，預計今年3月正式通車。明明生活機能不輸市中心，卻在電商系統裡被歸類為次要配送區。同樣生活機能越來越好的淡水有捷運、有輕軌，也被歸類為「偏遠地區」。
對此，平台回應，主要是配合合作的物流業者路網規劃和服務範圍調整，才會一起改變。雖然說大眾運輸建置不等於能提升物流的配送效率，但對在三峽的居民來說，突被更改，「落差感」確實會被放大。
春節前搶通 新北三峽長福橋人行便道明啟用

三峽長福橋改建工程進度達75％，新北市長侯友宜今（12）日前往視察工程，指出此工程最重要的是為了防洪安全以及河岸景觀來改建，今天總算先趕在春節前把人行便道先開通，工程也能在7月份順利完工，讓三峽的祖師廟、香客以及老街在商圈可以串起觀光文化經濟產業，帶動三峽的繁榮。
