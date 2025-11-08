獨家／網購不鏽鋼水瓶！ 買家收貨傻眼 竟成「變型V字杯」

民眾網購保溫瓶收到貨時卻發現水瓶被壓到變形，下半部整個凹陷還破了一個大洞。（圖／東森新聞）





雙11購物檔期，您打算買個保溫瓶嗎？來看看這個誇張案例！有民眾取貨的時候就覺得怪怪的，因為裝保溫瓶的包裹已經被壓扁，而開箱瞬間更讓人傻眼萬分，整個水瓶已經變形，甚至圓筒狀變三角形，還破了一個洞。雖然最後賣家願意退款，但也讓人好奇，貨品在物流期間到底發生了甚麼事情。

取完貨開心返家，不過仔細看，原本立方的紙箱卻被壓到變形，買家以為只是紙箱有受損，沒想到裡頭的商品外盒同樣變形，那產品本人呢？這大容量水瓶被壓到從圓形變橢圓，下半部更慘，整個凹陷到還破了一個大洞，這可讓買家看傻眼。

廣告 廣告

買家林小姐：「欸不是啦，它沒有漏水耶，欸我這個真的有裝水唷。」

只是裝了水，這水瓶竟然還能用沒有漏水，讓買家哭笑不得。

買家林小姐：「我打開（自取店）櫃子的時候，看到我覺得那個箱子有點怪怪的，所以後來我就有錄一段，拿著箱子的影片，我覺得超傻眼，因為我沒有看過，那個不鏽鋼杯子，可以被壓成這樣，我就很無言。」

確實收到貨變這樣是真的很無言，對比完整的產品差異非常大，而買家私訊賣家後，對方也立刻回覆致歉，強調是暴力物流導致商品破損，也是第一次看到不鏽鋼都能被壓到這麼扁，最後二話不說直接幫忙退款。

買家林小姐：「好像很多人說看那個外包裝，很像是對岸過來的，上面是寫台灣（出貨），可是它也有可能是大陸過來的貨，我也不太確定。」

物流過程中到底發生甚麼事沒人知道，但收到這被壓扁的水瓶，真的很像是公共場所會出現的扁紙杯，成為討論話題，不過幸好最後賣家願意負責，買家也成功退款。

更多東森新聞報導

迷你保溫瓶「喝2口就沒了」網好奇誰在用？超神用途曝光

Combi×虎牌聯名登場！限量抗菌兒童保溫瓶上市

女大鬧台北101星巴克！ 辱「跪下道歉」逼哭店員 還踹警

