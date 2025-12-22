獨家》網路傳「接力攻擊」高雄男大生非原PO遭控恐嚇 司法機關見解不同

〔記者黃良傑／高雄報導〕台北捷運19日發生連續攻擊案件，共造成4人身亡、11人受傷，事後竟有人在網路上傳「接力攻擊」揚言攻擊高雄車站，檢警調追查6個IP位址，其中一個是陳姓男大學生，另1個位址在越南，今晚再追出2個來自新加坡，疑都是透過VPN跳板。

此外，遭橋頭地檢署以5萬元交保的大學生陳男(20歲)，網友及同學紛紛為他喊冤。據了解，高雄地檢署早一步指揮警方到鳥松找到陳男，確認他非恐嚇文的原PO者，檢查所有的手機、電腦，均無「刪檔」、「刪號」等記錄。

陳男在校專攻電機、資訊工程，搜尋恐嚇文原PO者的帳號，企圖破解其密碼，欲將此人揪出交網友公審，雄檢認為他只是學生，想扮正義使者，不慎誤踩紅線，非故意犯，予以勸誡未列被告，持續追查原PO。

不料，男大生企圖破解肉搜原PO失敗，留下紀錄反成橋檢及調查局指控的「證據」之一，加上轉PO恐嚇文時，又未清楚說明用意，直接被依恐嚇公眾罪嫌送辦，諭令5萬元交保。

因男大生並非原PO者，原欲轉發提醒，卻成了恐嚇公眾罪嫌犯，他否認恐嚇行為，也不認識北捷嫌犯張文，親友均為他叫屈，不同單位出現截然不同的結果，感到沉重，憂心男大生未來前途，其他執法機關也議論紛紛。

