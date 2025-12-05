獨家／網路求職有詐！假外商面試 男大生虛擬貨幣遭盜15萬

上網找工作雖方便，卻充斥著許多陷阱。（示意圖／東森新聞）





詐騙集團又出新招！一名男大生在求職平台上發佈英文履歷，尋找區塊鏈實習，卻被假冒外商公司人資盯上，面試全程英文，並詢問技術經驗，最後發送詐騙連結，男大生帳戶被盜走價值約5000美元的穩定幣，折合約台幣15萬元。

上網找工作已經成為現代求職的常態，幾乎每個人都會利用各大平台尋找機會，方便又快捷，卻也充斥著許多隱藏陷阱。

投訴人：「在求職平台上面放自己的履歷，就有一個假冒的人資跟我男朋友聯絡，也真的有那個公司，但是那個人資是假的，就像一般求職可能會有的過程，跟你講一些工作內容。」

詐騙集團假冒公司人資進行面試，不只仔細研究面試者過往實習經驗，還討論技術問題。

投訴人：「接洽在軟體上也是用英文，聊到一半就說想要換一個連結，然後就傳那個連結給他。那個連結可能類似駭客或者是詐騙網址，你點進去下載那個軟體，就會盜走你的帳密，所以錢就被轉走15萬。」

透過該連結，不知情地授權了自己虛擬貨幣錢包，結果被盜走價值約5000美元穩定幣，折合台幣約15萬元。

但其實看看網路求職詐騙無所不在，標榜在家工作、優渥福利等，騙求職者點連結進去詢問，再來要你買他們的虛擬貨幣USDT、泰達幣，或是給連結填寫銀行資料。甚至有民眾給了銀行帳號，帳戶突然出現20-30萬元可疑金流，隔天帳戶立刻被標註為警示戶。

律師包盛顥：「特別是對話紀錄以及金融帳戶，或虛擬貨幣移轉的軌跡儲存，可以釐清案件的結果，並取得司法文件，向原本的通報機關提出申請，解除警示帳戶。」

驚覺有異就要提高警覺，保存證據並即時報警。同時求職者得慎選平台，避免落入詐騙圈套，成為下一個受害者。

