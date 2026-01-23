獨家／網路賣衣遇詐！點QRcode「跳轉網銀」 帳戶8萬飛了

一名女子在網路上賣衣服，遇到買家要求用順豐快遞寄件，沒想到突然跳出假客服，要求她開視訊螢幕共享。（圖／東森新聞）





在網路上交易買賣真的要小心，一名女子在網路上賣衣服，遇到買家要求用順豐快遞寄件，沒想到突然跳出假客服，要求她開視訊螢幕共享，還給她一個QRcode要她長按開啟，就是這個舉動，短短3秒，害她銀行帳戶存款8萬，全都沒了。

攤開檢查衣服，再把衣服跟褲子仔細對折，喬好角度拍出美美商品照，準備放到網路上發文出售，剛上架就遇到買家，結果沒想到卻是詐騙的開端。

受害者黃小姐：「她就私訊我說，可以面交嗎，我就說你是哪裡人，她說她台中，可是我是桃園，然後她就說，那不然我們用順豐快遞，然後就是第三方支付，這樣我跟她都有保障，我就說好，然後她說她先寫一個連結，就是下單連結，寫了之後她就傳給我，那我就只有填我的電話、姓名跟帳戶。」

填完資料順豐客服卻突然跳出來，要她線上簽署同意第三方支付，還要她開視訊螢幕共享，再到網銀開啟支付寶綁定，客服傳了一張QRcode，長按之後直接跳轉到中國信託網銀，但沒想到3秒後，近8萬存款竟然全部都沒了。

受害者黃小姐：「我就問她說為什麼錢不見了，然後她說因為我還沒有線上簽署成功，然後我也害對方的帳戶被凍結，然後她就說叫我先把支付寶綁定解除，解除之後我就說那我的錢跑去哪，她說現在中信覺得我這個金流是不明金流，所以我的錢被封控。」

原來詐騙把她的資料拿去淘寶申請臨時支付寶，完全不需要本人同意，就可以生成一個暫時的錢包，因此詐騙把她帳戶的錢轉到暫時錢包，甚至交易紀錄還真的顯示是從她的戶頭轉出，但詐騙請她把支付寶綁定解除，就是這一步，讓金流完全追查不到，黃小姐事後驚覺被騙，報警後連警察都是滿臉疑惑。

律師鄭皓軒：「遇到跨境詐騙，民眾第一時間要做的一定是先去報警，讓警方運用公權力，去把我們的資金去向來源給盡量去追回來。」

不過律師也坦言，如果錢直接被匯到國外的帳戶，追討回來的難度就會大幅提高，也提醒民眾，如果遇到不明網址，要求螢幕共享以及長按QRcode等情況，很大機率就是詐騙，多一份警覺守護自己的荷包。

