獨家／「緯大雞排」竹北賣90比台北貴！總店：天龍國輸了

近日有民眾發現，竹北剛開業的緯大雞排，所有品項都比台北貴5元。原來是因為加盟店長每天派人到台北親自載送原物料，考量人力成本和租金，決定賣得比台北貴。但民眾都說好吃就買單，科技大廠訂的外送也很滿，只有總店老闆苦笑說，天龍國居然輸了，真的很不是滋味。

記者vs.店員：「這都外送的嗎？（對）。幾塊？（8塊）。」

雞排裹上炸粉，快速丟進油鍋裡炸，金黃色油花滋滋作響。老闆拿著夾子來回翻面，確定整片酥脆熟透，才撈起鍋裝袋交給客人。這是台北知名的緯大雞排，在直營店一塊賣85元，但在新竹一塊要價90元，民眾能接受嗎？

記者vs.新竹民眾：「（我覺得還好欸），習慣竹北物價了嗎？（我覺得只要好吃就好了）。」

新竹民眾：「因為竹北的店家沒有那麼多，如果它好吃，我還是可以接受。」

攤開菜單來看，招牌雞排台北85元，新竹加盟店是90元，雞柳、雞翅、雞腿，還有其他品項也都是竹北貴5元。而且竹北加盟店開業前，就打算要賣得比台北貴5元，還一度嚇到總店老闆。

緯大雞排總店業者劉紹緯：「我說90你敢賣喔，他說新竹竹北OK啦，他是滿有信心的。多這5元，也是因為運輸的成本，其實加上去也差不多啦，算合理的範圍。」

原來竹北店的原物料是店員每天到台北載送，加盟主評估人力成本，還有重劃區租金偏高，決定賣得比總店還貴，但消費者還是很買單。

《EBC東森新聞》實際到竹北店直擊，下午茶時間，鐵門只開一半，店員在裡頭炸雞排，手起刀落幾乎沒停過。因為附近科技業大廠多，天天都有外送訂單，接單接不完，要是現場購買，3塊雞排就得等半小時。

台北總店業者也只能苦笑，承認竹北業績是真實力。緯大雞排總店業者劉紹緯vs.記者：「有一點不是滋味，天龍國竟然輸給竹北的，太好笑了。」

竹北物價貴桑桑，後續生意能不能長紅，就得看嚐鮮期過後，科技新貴們還買不買單。

