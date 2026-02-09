獨家》總統任內重啟調查林宅血案 陳水扁：曾獲回報檔案遭大水淹掉

前總統陳水扁9日說，當年他在總統任內對林義雄宅血案重啟調查，獲得的回報是沒有新發現、沒有進度。(資料照，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕對於林義雄宅血案在前總統陳水扁任內曾重啟調查，但後來沒有下文。今天陳水扁對此表示，林宅血案發生在46年前國民黨前總統蔣經國執政任內，案子很敏感又複雜，雖他任內要求重啟調查，但相關部門回報沒有新發現、沒進度；還有回報說，有檔案遭颱風大雨淹掉，理由很多，他當時是少數執政總統，雖說重啟調查，的確是困難重重。

對於部屬回報林宅血案有檔案被大水淹掉了，讓陳水扁傻眼地說，不會把檔案曬乾嗎，理由這麼多！

陳水扁直言，林案已過了46年，案子複雜又敏感，想要偵辦、破案，真的沒那麼簡單！像與他有關的政治性蓬萊島案，足足過了38年才還他清白，更何況是林宅血案！當年他身為少數執政的總統，都已盡力要追查林案，可以說作為已是到了「盡蹦」(意即作為到了頂點)！還是難以真相大白。

陳水扁舉例指，他任內對尹清楓命案曾說過「不惜動搖國本，也要偵辦到底」，也是展現他擔任總統執政的決心、指揮總長成立專案小組給人、給錢追查，結果依舊找不到凶手；只能改尋求商務仲裁，最後至少為台灣討回200億。

陳水扁也說，像過去的雷震案，也是有家屬陳情，他認為不容青史盡成灰，同樣重視、指揮參謀總長重賞設法找出日記原件，然而日記原件已被銷毀，後來也有找到照相的版本留存下來。

這位民進黨首任總統說，他當時執政是少數總統，都已對清查舊案全力去做了，事實上，總統行政權的行使仍有其限制，總統能指揮檢察總長去查案，但無法要求個案要如何怎麼查、也無法指揮到檢察官，是有所限制的。相對的，蔡英文當總統時已是多數、完全執政，按理說更有權限與資源去查林宅血案，小英也執政8年，林宅案也可去問她的看法。

