獨家／總統產業關懷之旅首站！伯鑫靠1物成台灣之光

隨著台美關稅談判取得重大突破，台灣成功爭取到對等關稅15％且不疊加的優異成果，為外銷產業注入強心針。為了實地瞭解產業脈動，總統賴清德於今（27）日展開首場產業關懷之旅，首站便選定隱身於台中神岡、揚名國際的手工具龍頭「伯鑫工具」（Proxene）。民視《台灣最前線》團隊全程隨行，帶領觀眾深入這間「台灣之光」的研發核心。

全球每四支活動扳手，就有一支來自神岡





提到伯鑫工具，或許一般民眾感到陌生，但在全球專業手工具市場，它是不折不扣的「隱形冠軍」。伯鑫專注於「工業級活動扳手」的研發與製造，憑藉著卓越的技術，不僅拿下全球約25％的市佔率，更是全球前三大、亞洲第一大的活動扳手供應商。從美國的國防軍事、專業汽修到航太精密工業，隨處可見這間神岡中小企業的身影。

獨家／總統產業關懷之旅首站！伯鑫工具靠鑽研「這1物」成亞洲技術霸主

伯鑫工具不僅拿下全球約25％的市佔率，更是全球前三大、亞洲第一大的活動扳手供應商。（圖／翻攝自 Google Maps）





從傳統到智慧：108年轉型定江山





伯鑫之所以能「很厲害」，關鍵在於創辦人吳傳福的遠見。民國108年，伯鑫響應政府「智慧機械」與「數位轉型」政策，在公司規模尚在成長期時，便毅然投入3000萬資金建置自動化倉儲與智慧產線。



技術霸主： 研發出全球首支「數位扭力活動扳手」，並開發出亞洲唯一的「全絕緣活動扳手」，能承受高壓電安全認證，單價與技術門檻傲視同業。



數位轉型： 透過自動化，伯鑫解決了傳統手工具業人才斷層的痛點，將老師傅的工法數位化，產能提升三成以上，連續多年獲利超過一個股本。

獨家／總統產業關懷之旅首站！伯鑫工具靠鑽研「這1物」成亞洲技術霸主

伯鑫工具研發出全球首支「數位扭力活動扳手」。（圖／翻攝自伯鑫工具官網）





關稅談判及時雨！助攻「大聯盟」進軍百億





對於此次台美談判取得15％不疊加關稅的成果，伯鑫工具感受最深。作為高度外銷導向的企業，不確定的關稅曾是進軍美國市場的最大變數。如今隨著政策利多落實，不僅減輕了廠商的經營壓力，更讓伯鑫在與國際競爭對手角力時，保有更強的價格優勢與毛利空間。

獨家／總統產業關懷之旅首站！伯鑫工具靠鑽研「這1物」成亞洲技術霸主

隨著政策利多落實，讓伯鑫在與國際競爭對手角力時，保有更強的價格優勢與毛利空間。（圖／民視新聞網）





總統賴清德在現場親自檢視伯鑫的自動化產線，感嘆這正是台灣中小企業的韌性。隨著「手工具大聯盟」的成形，這家從神岡農地起家的隱形冠軍，正準備在穩定的貿易環境下，朝年營收百億的目標全速衝刺。完整報導敬請鎖定今晚（27) 19點55分，民視新聞53頻道《台灣最前線》。





