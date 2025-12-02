獨家／「總統盃」賽制不公挨轟 運動部官員竟酸：選手沒晉級才抱怨

針對賽制出現爭議，運動部長李洋向選手致歉，並保證下次總統盃不會再有賽制不公問題。（資料照／李智為攝）

運動部掛牌成立後，推出「總統盃全民運動賽事」，其中的街舞大賽爆出賽制不公。據了解，有運動部官員面對選手陳情，竟稱是「沒晉級才抱怨」，引發爭議；而在民眾黨立委陳昭姿關切下，運動部長李洋才鄭重向選手致歉，並保證下屆總統盃不會再有賽制不公問題。

總統盃街舞賽事臨時更改賽制，將常用的「單淘汰」改為「積分混合」，引發大量選手不滿，直呼賽制不公；事後主辦單位勝星娛樂處理態度消極，更讓選手痛批失望透頂。據悉，在選手陳情後，運動部全民運動署責成總統盃街舞大賽賽事技術委員會說明，稱賽制更動是參採專家意見調整，所有選手均知悉流程。

不過，有與賽選手透露「這不是事實」，不少人都是決賽當天才得知賽制更動。據掌握，運動部所謂的專家，是由15個街舞圈前輩組成的團隊；運動部官員還聲稱，更動賽制只是為了「接軌國際」，還反問「難道不應該向國際比賽看齊嗎？」

據悉，面對選手陳情，運動部官員事後更稱，運動部唯一做錯的，就是沒有在官網更新賽制；還說會有人出來抱怨，是因為這些人沒有晉級、得獎。民眾黨立委陳昭姿則強調，賽制更動確實導致評分級距協調不完善，影響選手排名。

陳昭姿表示，運動部不理會選手質疑，就把選手退出群組，事實上比賽結果已成定局，無法更改，選手只希望運動部能夠認知到問題，避免下次爭議，沒想到運動部卻打算擺爛不處理。尤其運動部的說法，竟是「唯一的錯誤就是忘記更改官網說明」，一個國家舉辦的賽事，連最基本的公平賽制都做不到，還可以說不小心忘記更改網站說明，真的太離譜。

陳昭姿強調，她已要求李洋公開承諾，公開賽制變更流程，並檢討評審制度，而未來若未明確公告，不得臨時更改賽制，也要向街舞社群、家長、選手說明，並提出改善方案。後續李洋在備詢時，也向選手致歉，並保證下次總統盃不會再有賽制不公問題。

陳昭姿說，她肯定李洋勇於承擔，也相信其身為金牌選手，一定深知比賽公平的重要性；請李洋不要忘記承諾，未來無論是何種比賽，都不能罔顧公平性及選手權益，才不枉費每位選手的全力以赴。



