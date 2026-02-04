獨家／總統賴清德站台3x3籃球賽 硬體廠商全力投入卻收不到錢哀嘆：年關難過

「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」旨在推廣全民運動，總統賴清德出席了總決賽開幕式。（圖／翻攝自中華民國總統府）

由教育部體育署、中華民國3x3籃球協會聯手舉辦的「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」去年暑假登場，旨在推廣3x3籃球運動，總統賴清德、行政院長卓榮泰及運動部長李洋也連袂出席了總決賽開幕式，隨著賽事落幕，硬體廠商至今仍未收到五百多萬的應收款項，忍不住哀嘆：「年關難過。」

為了推動3x3籃球運動，在去年11月1日的總決賽開幕式上，賴清德總統致詞，強調在總統府前的凱達格蘭大道打球，是歷史上第一次，堪稱是歷史性的一刻，可見此一活動的盛大程度。不過，有硬體廠商追討不到應收款項而上網求助，指原本是企業與員工都能安心準備過年的時刻，但至今仍未收到應有款項五百多萬，且主辦單位至今置之不理，感到無比沉重與失望，且被欠款的單位不只一家。

總統賴清德出席了總決賽開幕式，還上場開球。（翻攝自中華民國總統府）

更指出，這是一場連總統都親自出席認證的全國性賽事，基於對活動規格與公信力的信任，全公司全力投入，在風光活動背後，最辛苦的就是硬體部分，但在活動結束後至今，都追討不到應收費用，忍不住感嘆：「對主辦或相關單位而言，這筆款項不是什麼大數目，但卻都是小員工的薪水、家庭的生活費，更是年關能否安然度過的關鍵。」

承接該活動的硬體公司，對於收不到錢，充滿了無奈，本刊致電中華民國3X3籃球協會財務長柯先生，電話通了卻始終無人接聽，未有任何回應。

