獨家／一繩之隔即深淵 火炎山步道「崩塌帶」緊鄰懸崖

記者吳俊賢、陳逸潔、葉信葳／苗栗報導

苗栗火炎山被譽為「台版大峽谷」，壯闊地形及裸落山壁，吸引無數山友朝聖，但美景底下暗藏危機，尤其1.5公里至1.8公里，因下雨落石形成崩塌帶，地形凶險，陡坡逼近80度，可怕的是步道緊鄰懸崖，僅有一條繩索相隔。一繩之隔外，就是深淵！

火炎山這一段山路緊鄰懸崖，一條繩索之隔便是地獄。

一望無際的火紅山壁，苗栗火炎山被譽為台灣大峽谷，登山步道吸引無數山友朝聖，但美景底下暗藏危機，尤其這一段山路緊鄰懸崖，一條繩索之隔便是地獄。

山友表達意見。

山友：「跨越繩索過去是相當危險，因為如果摔下去的話，真的沒有辦法救了。」

山友表達意見。

山友：「滿漂亮的，可是再出去又危險，大家要有自制力，不要穿過去。」

火炎山1.5至1.8K處特別被標註危險。

火炎山屬礫石、卵石組成的脆弱地質，鬆散易崩，1.5至1.8K處特別被標註危險，地形凶險卻也同時擁有著壯闊美景，1.6公里處的陡坡甚至逼近80度。

苗栗火炎山有著「台版大峽谷」之稱。

火炎山登山協會成員：「現在是走新的路比較安全。」

山壁在風雨侵蝕下導致原步道外緣不斷被掏空，僅剩狹窄步道與一旁深不可測的懸崖相伴。

火炎山登山協會理事長邱細亮出面說明。

火炎山登山協會理事長邱細亮：「今年雨勢比較多，1.5到1.8公里這個是最危險的地段，因為已經崩塌的很裡面了，盡量不要往外面走，要往裡面走，萬一風太大的話你會被風吹下去。」

山壁在風雨侵蝕下被掏空，剩狹窄步道與一旁懸崖相伴。

雖然新路線已向山壁內側挪移，但就怕提醒再提醒過後，仍有山友為了捕捉網美照不顧安危冒險靠近外側邊緣，將自己置身於風險之中，一不小心就可能踩進萬丈深淵。

