獨家／罕氏家居「疑捲款跳票」上百萬！客戶收嘸貨組自救會

明明付了幾十萬元的家具款項，廠商卻遲遲不出貨。多名受害者紛紛跳出來指控，和淡水知名的「罕氏家居」約好安裝日期，卻慘遭放鳥，老闆一家人還集體消失，甚至疑似以生病住院為藉口博取同情。據了解，受害者至少有5人，受害金額上看百萬元。

回想當年合作經驗相當滿意，老客戶事隔10年，準備替工作室開張，再度找上罕氏家居，想為空間增添熟悉感，沒想到工程還沒完工，負責人卻失聯。

受害者林先生：「已經花了16萬多的現金，匯款給罕氏家居，我現在得到的是一個關不起來的門，還有一塊木頭，整個中島檯面都沒有。」

無奈苦笑，因為早在今年8月林先生就向廠商訂製門框，但廁所門即使安裝完成，尺寸卻完全不合，多次調整仍無法正常關閉。

剩下的中島檯面與鞋櫃，原本約好12月10日安裝，前一天卻臨時通知改到15日，沒想到當天再次跳票。官方回覆稱，是老闆娘突然暈倒送急診，但之後訊息卻全數不讀不回，讓受害者質疑根本是蓄意詐欺，近20萬元訂金全數打水漂。

受害者林先生：「我們聯繫上其他受害者，有人已經買了兩次，甚至第3次還是受騙，現在已經到派出所提告，接下來就看他們會不會出面說明。」

其實買家具踩雷的還不只這一件，受害民眾甚至組成自救會，統計至少5人受騙，總金額約60萬元。還有消費者特地從桃園跑到淡水訂購沙發、椅子、床架與床墊，總價超過10萬元並全額付清。罕氏家居承諾2月18日送貨到府，結果同樣跳票，讓受害者搬了新家卻沒床可睡，只能自掏腰包另行購買。

對此，業者回覆，因公司內部調整，出貨時間有所變動，將於明年1月5日起恢復正常營業。

受害者：「滿過分的啦，連最基本的尊重都沒有。我跟林先生遇到的狀況也很像，他15日被說昏倒，我約18日，又說她昏倒，連昏倒的日期都不一樣。」

不只如此，Google評論上也湧現大量控訴，指罕氏家居收了錢卻不出貨，電話、手機全都聯繫不上。受害人數仍在擴大，受害金額恐怕逼近百萬元。

