獨家》罕見！士檢主任檢察官「求案問指揮」遭警祭軟釘子

〔記者劉詠韻／台北報導〕法界俗稱的北三檢，包括台北地檢署、新北地檢署與士林地檢署。警界長期認為士檢「難搞」，重大偵辦案件多轉向北檢或新北檢，而士檢承辦的多為車手、基層詐欺等結構較單薄的案件。據了解，這並非檢方刻意刁難，而是搜索票審查標準相對嚴格，甚至有主任檢察官為爭取涉及龐大金流或跨區犯罪的重案，不惜放下身段詢問警方，最終卻慘遭婉拒，堪稱檢警圈怪現象。

在檢警體系中，檢方是偵查主體，基層檢察官即可指揮調度警察辦案，而位階更高、通常負責督導的主任檢察官，則是掌握偵查方向的關鍵高層。然而，士檢卻有一名主任檢察官為爭取更具偵查深度與法律意義的重大偵辦，曾向某警官委婉詢問：「大隊長，最近手上有沒有什麼不錯的案子可以給我們指揮？」這種高層主動向警界探詢指揮偵辦案件機會的情況，在檢警圈並不常見。

向來對檢察官敬畏三分、面對主任級別長官更是戰戰兢兢的警界，此次對於主任檢察官的「主動邀約」，竟給出了軟釘子。該警官語帶弦外之音地表示：「這件我們老闆在催，拖太久不好交代，而且主任您這邊比較遠，請搜索票要來回奔波好幾趟，怕同仁太辛苦。」

事實上，警界重視績效並肩扛破案壓力，主動報請指揮一直是警方的標準作業程序，但這次卻出現主任檢察官由上而下主動詢問指揮的罕見情況，除了打破了檢警慣例，也反映出士檢案源相對有限；檢警心知肚明，背後真正的挑戰並非地理距離，而是偵查程序在搜索審查環節中標準較高，使案件推進的難度增加。

法界指出，現行刑事訴訟法已採「相對法官保留原則」，搜索原則上須經法院核發搜索票，僅在緊急情況下例外處理，制度本身即為兼顧偵查效率與人權保障。依刑訴法規定，對被告搜索只要具備「必要性」，對第三人則須有「相當理由」；若過度提高核票門檻，恐使犯罪者取得應變空間，反而影響偵查即時性與證據保全。

司法界觀察，能分發至士檢的檢察官，多為司法官訓練所名列前茅的菁英，這群檢察官初任職時多半帶著滿腔衝勁，但在嚴謹的搜索審查程序下，銳氣一次次被消磨殆盡，認為與其與審查制度硬碰硬，不如採取最保守的做法。這種妥協，也讓他們從積極偵查的角色，逐漸調整為謹慎把關的守門員。

司法界表示，院、檢、警同屬司法體系，皆以程序正義與人權保障為核心目標，但在搜索門檻的實務理解上，仍存在認知差異；這種差異在長期累積下，增加了溝通成本，也客觀影響案件的配置與流向。

