獨家／罰不到也不拖吊？台中海線「整排幽靈車」爽占車格

台中市向上路七段，有一整排的「幽靈車」占用車格，有的懸掛註銷車牌，有些甚至沒掛車牌，但是車上貼著車主電話，還寫著「全貸」，原來是附近車行業者長期爽停免費車格沒人管。交通網紅就質疑，因為拖吊場幾乎全滿，員警選擇性開單拖吊，但警局嚴正否認。

位在台中沙鹿區向上路七段，有一整排是沒有車牌的車子，長期占用在停車格，就遭民眾檢舉，難道都沒有相關單位可以介入處理嗎？

每一台車還掛著板子，寫著「車主、電話、全貸、年份」，同個車主電話，有些留有車牌，但早就被註銷了，放任幽靈車停放，意思是附近車行在賣車。

交通會客室創辦人李先生：「有些車子它只掛一面牌，就掛後面的牌，可能就是為了躲避查緝吧，如果沒有牌的話比較容易被發現。」

交通網紅更是質疑，員警選擇性的開單舉發，甚至因為拖吊場滿了就不管，不過就在通報後，員警火速到場處理，確認這些車輛就是附近二手車廠所暫放的。

車主（二手修配車廠）：「哪有霸占停車格，我的車就有繳稅金，什麼霸占停車格。有啦什麼沒牌，每一台都我的車，都可以去查。」

車廠否認是長期停放，只是待修車輛，只不過車子似乎停放已久，車窗留有樹葉一層灰，或者是停了一批再換一批。

交通會客室創辦人李先生：「拖吊場滿場就是目前滿場的狀態下，警察局它只扣一些低度的違規，就是有點在選擇性執法。」

清水分局明秀派出所長楊勝傑：「無牌車製單舉發，另一部懸掛他車號牌之車輛，則依同條例製單舉發，並當場移置保管及扣繳其牌照。」

警局否認選擇性的拖吊開單，將依汽車未懸掛號牌於道路停車者處3600到10800元罰鍰，並當場移置保管。車行業者看準海線偏僻，把公家免費車位當自家車格爽爽停，還不用被拖吊，罰又罰不怕，怪不得其他人看不下去。

