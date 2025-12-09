獨家／罰不到也不拖吊？台中海線「整排幽靈車」爽占車格
台中市向上路七段，有一整排的「幽靈車」占用車格，有的懸掛註銷車牌，有些甚至沒掛車牌，但是車上貼著車主電話，還寫著「全貸」，原來是附近車行業者長期爽停免費車格沒人管。交通網紅就質疑，因為拖吊場幾乎全滿，員警選擇性開單拖吊，但警局嚴正否認。
位在台中沙鹿區向上路七段，有一整排是沒有車牌的車子，長期占用在停車格，就遭民眾檢舉，難道都沒有相關單位可以介入處理嗎？
每一台車還掛著板子，寫著「車主、電話、全貸、年份」，同個車主電話，有些留有車牌，但早就被註銷了，放任幽靈車停放，意思是附近車行在賣車。
交通會客室創辦人李先生：「有些車子它只掛一面牌，就掛後面的牌，可能就是為了躲避查緝吧，如果沒有牌的話比較容易被發現。」
交通網紅更是質疑，員警選擇性的開單舉發，甚至因為拖吊場滿了就不管，不過就在通報後，員警火速到場處理，確認這些車輛就是附近二手車廠所暫放的。
車主（二手修配車廠）：「哪有霸占停車格，我的車就有繳稅金，什麼霸占停車格。有啦什麼沒牌，每一台都我的車，都可以去查。」
車廠否認是長期停放，只是待修車輛，只不過車子似乎停放已久，車窗留有樹葉一層灰，或者是停了一批再換一批。
交通會客室創辦人李先生：「拖吊場滿場就是目前滿場的狀態下，警察局它只扣一些低度的違規，就是有點在選擇性執法。」
清水分局明秀派出所長楊勝傑：「無牌車製單舉發，另一部懸掛他車號牌之車輛，則依同條例製單舉發，並當場移置保管及扣繳其牌照。」
警局否認選擇性的拖吊開單，將依汽車未懸掛號牌於道路停車者處3600到10800元罰鍰，並當場移置保管。車行業者看準海線偏僻，把公家免費車位當自家車格爽爽停，還不用被拖吊，罰又罰不怕，怪不得其他人看不下去。
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 68
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODA
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODAEBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 79
賓士大改款GLB曝光！空間更大更豪華 電動版先發 油電隨後來
海外賓士Mercedes-Benz正式帶來新一代 GLB，首波以電動車作為主打，並取代過去的EQB位置，維持過去5人、7人座車型配置，並預告後續將補上輕油電動力車型，展現賓士在油車、電車多元化戰略布局。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
【怎能不愛車】8人座＋德系安全科技 新Multivan台灣開賣
新Multivan抵台，這次台灣福斯商旅把產品陣線再度強化，不只外型俐落、內裝更講究，多人乘載空間也同步升級。隨著家庭需求與企業接送市場持續成長，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座配置，取代過往TDI的7人座設定；而Multivan Life與Style則維持7人座，並針對對座模式更新配備，讓不同族群都能找到最適合自己的版本。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Citroën Basalt Vision於巴西正式亮相！低車身、視覺套件強化運動化形象
Citroen選擇在巴西2025聖保羅國際車展上，再度端出Basalt Vision概念車，以更具侵略性與更高辨識度的外觀設定，彰顯品牌在新興市場中推動跑旅設計語彙的企圖心，Basalt本身是Citroen專為南美與印度市場所打造的平價斜背跨界車，在訴求務實、節能與價格親民的前提下，仍希望保留一些年輕化與動感元素，而此次亮相的Basalt Vision概念便延續此方向，並將跑格視覺徹底放大。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【高人氣七座MPV正面對決!!】Hyundai Custin／Citroën Berlingo／MG G50 Plus 全方位空間、乘坐、置物實測！養護成本一次看清
這次要測試的不是豪華、不是性能，而是台灣家庭最關心的—MPV 的真實實用性！ 在觀眾熱烈敲碗之下，嘉偉哥一次帶來 Citroën Berlingo、MG G50、Hyundai Custin 三台超夯 MPV 的全面實測。 三款車定位各不同： Citroën Berlingo 以工具感與大尾箱著稱，最受露營族與實用派青睞 MG G50 主打 CP 值爆棚空間、配備滿載，吸引家庭通勤與多人乘坐需求 Hyundai Custin 則以舒適設定、科技配備與品牌形象搶攻新世代用戶 本次實測將聚焦三大重點：尾箱空間與機能性.滿載動力測試.實際用車便利性 嘉偉哥將以多年專業試駕經驗，從家庭用車角度出發，揭露每台車的真實優缺點，避免大家買車後才後悔。 到底誰才是真正的「家庭神車」？ 這集的實測會給你最接地氣、最符合台灣使用環境的答案！ 更多精彩內容就在：https://www.buycartv.com/ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 9
台灣車市暴冷！車商掀退場潮 MAZDA之後…SKODA亞洲最大旗艦店2年喊卡
今年的進口車市場可說是寒風刺骨，不只買氣被關稅不確定性凍到，經銷商也因營運環境急速惡化，只能接連舉白旗。繼MAZDA與標達分手後，義美集團旗下的尚鵬汽車也確定在年底終止與SKODA的合作，讓車市再添震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
德國原裝進口Multivan TDI - 8 人座車型 嶄新登場
（記者卓羽榛臺北報導）台灣福斯商旅持續強化高端 MPV 產品佈局，隨著市場對家庭與商務乘載的需求提高，Multivan 車系亦同步調整產品規格，全新26年式 Multivan TDI 正式導入8人座（...自立晚報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
Peugeot全新迷你概念車Polygon提前亮相，預告下一代的208即將到來
標緻（Peugeot）一款被形為「具有貓科動物一般的未來主義設計」的迷你概念車Polygon，預計下周三正式發表，它搭載了該品牌下一世代量產車的技術，標緻今日公布一張官方預告圖，很顯然，第三代 208將和目前市售的208有著相當大的差異。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷SiCAR愛車酷 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
高公局：ADAS非自動駕駛 開車全程須握方向盤
（中央社記者黃巧雯台北9日電）近年國內車輛搭載輔助駕駛系統（ADAS）日漸普及，高公局今天說，有部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，行車中鬆手、分心，讓事故風險升高，提醒開車時須全程握住方向盤。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Subaru Forester榮獲日本年度汽車，Volkswagen ID. Buzz則榮獲最佳進口車
Written by: Bear在計票前，Subaru Forester和Honda Prelude被視為今年最有可能奪得享譽盛名的日本年度車款獎的熱門車款。在橫濱Bosch Hall的激烈競爭中，Forester險勝Prelude，奪得2025-2026年度「Best in country trophy」最佳獎項，而Volkswagen ID. Buzz則榮獲日本進口車年度獎。CarStuff 人車事 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
SUZUKI SWIFT感謝有您！20週年促銷專案 & 品牌其他各車款促銷方案
Written by: Bear第四代 SWIFT以精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇，造就優雅且充滿駕馭的城市經典車款。今年不負眾望奪得車訊風雲獎2025年度『最佳進口小型車』的殊榮，獲得專業車媒與消費者的肯定。CarStuff 人車事 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
Defender Rally全新達卡競賽塗裝曝光，2026年1月越野魂全面點燃
擁有強悍象徵性的Defender計畫以賽車姿態現身越野戰場，Defender Rally車隊正式發表全新「Defender Dakar D7X-R」競賽塗裝，並宣告將於2026年1月在達卡拉力賽Dakar Rally迎來首度亮相，並投入2026世界越野拉力錦標賽W2RC賽季。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雲林轎車.機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車
中部中心／綜合報導雲林斗六出現驚險畫面！一輛轎車，與一台機車，雙方疑似搶快，都沒按照號誌燈行駛，在路口，撞成一團；在彰化，則是有一位駕駛，疑似突然頭暈，身體不舒服，整台車爆衝撞向路邊5台機車後，接著撞進騎樓，所幸沒有人員被波及。十字路口前，車輛停下等紅燈，但左側車道的灰色轎車，不太合群，明明綠燈還沒亮，卻繼續往前開，同一時間，右側一台機車，疑似也搶快，兩台車，碰的一下，撞成一團。疑搶快互不讓！ 轎車紅燈起步撞上闖黃燈機車（圖／翻攝畫面）事發就在雲林斗六市西平路與斗六二路口，轎車駕駛，機車騎士，雙方都很急，轎車在綠燈亮的前幾秒，就行駛到路口，而機車疑似闖了黃轉紅的號誌燈，才會釀成事故，造成騎士手部受傷，所幸生命無礙。不過在彰化，也出現驚險畫面，馬路上，幾名行人，慢慢的走著，但過沒幾秒，他們的後方，突然出現一台休旅車，暴衝撞上路邊機車橫掃，接著又衝進騎樓，彰化休旅車暴衝！ 5機車遭撞轎車衝入騎樓（圖／翻攝畫面）事發在彰化縣鹿港鎮中正路上，根據了解，這名年約66歲的休旅車駕駛，疑似是行駛途中，突然頭暈，才會失控亂撞一通，先擊落停放在路邊的5輛機車，再撞進騎樓。兩起案件，畫面驚險，提醒民眾，上路前，務必注意身體狀況，上路後，也得注意車況，不要貪快肇事。原文出處：雲林轎車、機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車 更多民視新聞報導見警躲躲閃閃 警逮48歲兩地檢署毒品通緝犯騎士闖紅燈亂丟菸蒂 正義民眾喝斥要求撿起信義區街頭上演「警匪追逐」 毒蟲闖紅燈狂飆撞3車下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Kia慶祝創立80週年推出Vision Meta Turismo概念車，並舉辦80週年展展出到2029年
Written by: BearKia正在慶祝品牌成立80週年，並於韓國龍仁Kia視覺廣場舉行特別儀式並開幕新展覽。活動重點介紹了Kia 80年的歷程，透過Kia過去與現在員工的貢獻，成長為全球永續移動領導者，並深入展現Kia的理念與未來願景。而Vision Meta Turismo概念車體現了Kia對新時代移動的願景。該概念車結合動態駕駛性能與休閒風格的內裝，向1960年代長途旅行的速度與優雅致敬。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 1
【找不到問題就講通病?!】配備竟得要再花29萬？音響爆音拖了兩年才解決？｜Kia Carnival、Golf Mk8、Ford Ranger【車主長期追蹤EP101】
這次邀請到三位車主，分別是 Kia Carnival、Volkswagen Golf 以及 Ford Ranger，他們的養車生活中又發生了什麼故事呢？讓我們來看看他們是如何說明的！ 更多影片盡在Go車誌官網：https://www.buycartv.com/ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
【新年式配備大升級！】新增通風座椅與自動停車 黑化點綴更有型！電子懸吊搭配四驅底盤依舊強悍｜Skoda Superb Combi 4x4 SportPlus 新車試駕
2026年式 Škoda Superb Combi 4x4 SportPlus 延續家族旗艦旅行車的優雅與運動化設計語彙，SportPlus 專屬黑化套件讓外觀更具存在感。車頭水箱護罩、後視鏡蓋與車頂架皆以深色飾件強化視覺張力，大尺寸輪圈搭配 4x4 性能定位，營造出兼具質感與動感的旅行風格。 動力部分維持 2.0 TSI 渦輪增壓引擎，搭配七速 DSG 雙離合器變速箱與 4x4 四輪驅動系統，提供充足動力與穩定駕馭感受。標配的 DCC 主動式電子懸吊能依照行車模式自動調整阻尼，在高速巡航、山路駕馭或多乘載狀態下都能呈現穩健表現，兼顧舒適與操控。 2026 年式最大亮點在於新增 雙前座通風座椅 與 自動停車輔助系統，進一步提升便利性與使用體驗。內裝依舊導入全數位儀表、大型中控螢幕與完整的智慧駕駛輔助科技，包括全速域 ACC 主動跟車、車道維持與盲點偵測等安全機能。 寬敞的旅行車空間與靈活後廂機能，使 Superb Combi 兼具家庭實用性與長途駕馭的高質感氛圍，再次展現 Škoda 旗艦旅行車的全能本質。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
【車迷俱樂部】 2025 Luxgen n7全國大會師 滿電行駛里程有多少？且聽車主來分享！
身為目前國內車內空間最大、價格最實惠的純電動車- Luxgen n7車主群，日前在台中舉辦2025全國大會師活動，筆者也受邀前往採訪，同時訪問多位車主，請他們分享關於這部車的用車心得與滿電行駛里程有多少，同時也找到幾款值得推薦的N7專用升級套件，且看這篇報導的介紹。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話