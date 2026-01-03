獨家／罰不怕！男第5度酒駕還無照 撞路旁11機車肇逃

男子沿路擦撞停在路旁的11輛機車後，肇事逃逸。（圖／東森新聞）





新北一名施姓男子先前已四度酒駕被抓，但仍未悔改，不但無視駕照早已被吊銷，還在家中喝完威士忌後，騎著女兒的機車外出買東西，結果沿路擦撞停在路旁的11輛機車後肇事逃逸。警方獲報循線將他查獲，酒測值達0.31，因無照酒駕又肇逃，共被開罰17萬3千元。

騎士一路行駛車身不斷偏移，先是差點撞上白色廂型車，緊急往右閃避後，又突然往左偏移，撞上一旁停放的機車，自己也連人帶車摔倒在地。畫面中可見，整排原本停在車格內的機車被撞得東倒西歪，清點後共有11輛機車遭擦撞，而肇事騎士卻當場逃離現場。

車禍發生在新北板橋區金華街，警方獲報後通知肇事騎士到案說明，經酒測發現酒測值為0.31，進一步調查發現，他還是酒駕累犯。

肇事騎士為54歲施姓工人，他供稱，當天上午在家中喝了約200毫升威士忌，晚間10點多騎女兒的機車外出買東西，途中發生事故。

附近民眾：「撞到整排摩托車很大聲，全部人都跑出來，我也跑出來看，他就跑掉了，整排都倒了，有摩托車壞掉。」

誇張的是，這已經是他第五次酒駕，先前就因酒駕遭吊銷駕照。這次分別被開罰無照駕駛8萬元、酒駕最高9萬元罰鍰，以及肇事逃逸3千元，另外也連帶導致女兒的機車車牌被吊扣2年。

警方提醒，近期正值尾牙季，加上冬令進補，不少民眾聚餐時會食用薑母鴨、麻油雞等含酒料理，若有飲酒行為務必提高警覺，別以為睡一覺酒就退了，因為每個人的酒精代謝速度不同，切勿心存僥倖開車或騎車上路。

