獨家／羅志祥慘遇連環詐騙！從期待到失望 海外巡演心酸喊卡

羅志祥（小豬）出道30年演藝事業橫跨影視歌，近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我舞台》，完整回顧過去這些年起伏。2020年，他因感情風波跌入事業低谷，沒想到接著又連續遭遇詐騙。羅志祥形容當時，「就像你走在最黑暗的夜裡，突然有人拿著手電筒出現，說他可以幫你指引方向，讓你誤以為黎明即將到來，結果你卻發現對方是個騙子」。

巡演夢碎！期待化為失落

2023年台北小巨蛋演唱會結束沒多久，他興奮宣布將重返中國開唱，首波5大城市包括深圳、廣州、重慶、南京、上海，但後來才發現，聲稱要幫他重返中國市場的那個人是假的，對方只是打著「投資小豬演唱會」的名義，想藉此吸金和融資。

幸好小豬和對方沒有金錢往來，但當真相揭曉，場地、投資全是假的，他只能默默地刪除官宣中國巡演的相關文字。羅志祥說：「我天真以為他們都已經把場地申請好，想說終於可以與歌迷久別重逢，結果一切化為泡影，心情很複雜。」事情發生後，他不知道該怎麼跟別人解釋，有苦也說不出來。

險惡人性與低谷反思

對方開的支票都跳票，他感覺自己被打入更黑的深淵，沒想到此時，突然出現另一道曙光，看起來更有後台的人，跳出來聲稱要幫助他，「感覺好像比之前那個更牛逼、更厲害，他還帶我去認識人脈」。結果等了一年，小豬的期望又變成失望、目標再度落空。

這樣的事，一而再、再而三發生，羅志祥坦言，低潮時期看到人性險惡，讓他內心非常受挫，「但這些事情過去後，我慢慢放下得失心，學會不再執著」。他也提醒大家，詐騙頻傳，很多人假裝要幫助你，其實只是想讓你上鉤，讓你雪上加霜。失望、落空與期待反覆交錯，往往比跌進谷底本身更令人受傷。

重生與珍惜

他也從那段經歷學到重要的一課，除非自己很有把握，否則絕不輕易答應別人的提議。「低谷的人最容易被戴著微笑的鬼欺騙，經歷那些騙徒，我體會過那種期待後又大失所望的心情，現在更懂得保護自己，也更珍惜舞台上每一次的真實互動」。

雖曾被詐騙連環擊中，但如今的羅志祥，心態反而變得更成熟；「舞台對我而言，是唯一不會說謊的地方，是我跟粉絲之間最真實的連結」。他希望透過新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我舞台》讓外界理解，光鮮亮麗的背後，每個藝人都可能背負著無人知曉的痛苦與掙扎。

