獨家》羅志祥認證最強女團！Roomie解散12年 安柏兒曝合體計畫

歌手羅志祥認證「最強女團」Roomie已解散12年，不少粉絲敲碗合體。(中時資料照)

2011年出道的女團Roomie，每位團員能歌善舞、表演實力堅強，成為當年備受期待的新生代女團，甚至連羅志祥都曾在節目上公開認證她們為「實力最強」的女團。不過團體卻在2013年因唱片公司改組無預警解散，讓許多粉絲感到惋惜。前團員安柏兒接受《中時新聞網》專訪回憶當年偶像團體青春回憶，並透露「Roomie合體可能性」。

前成員安柏兒近日以新歌〈灰燼之後〉重返舞台，談起當年偶像時期仍感觸滿滿。她回憶，從訓練開始就接受日式高標準培訓，「公司真的很認真規劃及教導，團員們歌舞表演基本功都很紮實。」第一次看到自己MV、站上大舞台，都讓她至今仍記憶猶新。

歌手安柏兒看著昔日專輯感觸良多，分享當年偶像團體青春回憶。(照片/游定剛拍攝)

安柏兒透露，當年唱片公司替她設定「酷」的形象，希望她少說話，不過本性活潑又會接梗，上節目常常忍不住變成網路迷因，引得粉絲大笑。造型部分，她也笑說自己什麼風格都能駕馭，「很怪的、很時髦的、很簡單的，我都OK，造型師也說我什麼都能撐住。」

Roomie每位團員能歌善舞實力堅強，2011年出道時就被看好前途無量。(中時資料照)

當年多次參與羅志祥和蝴蝶姐姐所主持《娛樂百分百》舉辦歌唱、舞蹈比賽，也讓Roomie增加不少曝光機會。安柏兒得意地說：「羅志祥有次在節目上特別講說Roomie是歌唱、舞蹈兼具的女團，我們是有被認證過的。」

前女團Roomie成員(左起)安柏兒、米非、凱悌、貝貝及萊菈。(中時資料照)

Roomie解散12年，至今仍有許多歌迷敲碗合體。安柏兒坦言：「我可以促成這件事，時常想念著Roomie，也有這樣的計畫，希望能寫一首歌邀請團員們合唱，屆時勢必能再掀起回憶殺。」不過因團員中有人已經結婚生小孩、2位團員仍在線上發展，要湊齊大家時間可能還需要一些時間，粉絲們等著看了。」

