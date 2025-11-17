獨家／羅志祥證實罹患重症！2年前已寫好遺囑：怕老天爺突然把我關機

羅志祥幽默開朗形象深植人心，其實他只是習慣了把悲傷陰暗面留給自己。劉耀勻攝

出道30年、影視歌三棲的羅志祥（小豬），今（18日）正式推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我舞台》，首度完整回顧這些年來低潮與重生。他在接受《鏡報》專訪時，談到陪伴罹患阿茲海默症的母親就醫時，自己意外被診斷出與重度憂鬱症病況非常相似「微笑憂鬱症」，更坦言自己2年前已寫好遺囑，內容震撼！

醫問「你知道你有憂鬱症嗎」？擊碎所有偽裝

一次陪患阿茲海默症母親做腦部活化療程，醫生突然把他叫進診間，「我以為是討論媽媽病情，沒想到醫生看著我說...你知道你有憂鬱症嗎」？那一刻，他的腦袋瞬間空白。醫生判定他罹患「微笑憂鬱症」，當醫生再次把檢測機器套在他頭上的那刻，「我沒有情緒，但眼淚卻莫名奇妙流下來」。那一天，也是羅志祥人生第一次聽到「微笑憂鬱症」這個名詞。

廣告 廣告

微笑憂鬱症患者， 狀況和重度憂鬱症非常相似，但不同的是，患者通常不會表現出典型的憂鬱症狀，反而出現人前開朗、人後憂傷的行為，總是在公開場合表現得快樂、正常，但內心卻承受著悲傷、對事物失去興趣，食慾或睡眠改變，也會出現絕望、缺乏價值感的想法，嚴重者甚至可能自殘。

羅志祥坦言得知自己患憂鬱症那刻，心情相當複雜。劉耀勻攝

用自己的方式找情緒出口

醫生建議他服用藥物穩定情緒，但羅志祥坦言非常排斥。「吃了之後反應會變遲鈍、會影響工作，我覺得那不是我，所以我選擇停藥。現在也沒有再吃」；希望透過自己的方式為情緒找到出口，購物就是一個不錯的選擇，「我前陣子買了12組防透光的窗簾貼片，便宜又好用！我在網路上找到這個東西，那一刻超開心」。

除了透過消費宣洩，小豬也習慣在空檔休息時間，狂刷網路上的爆笑短影片，越好笑越好，他還會特地收藏起來反覆看。「我也盡量不聽悲傷的歌、 看到會讓人難過的畫面也會立刻跳掉。總之，就是想盡辦法避開所有會讓我產生負能量的人、事、物」。

46歲坦然面對人生突變「我把遺囑寫好了」

由於外在表現與內心感受差異極大，外人不易查覺、病情容易被忽略，他坦言： 「大概2年前，我就寫好了遺囑。因為我不知道哪一天老天爺會不會突然把我的開關關掉。」他害怕「突然離開」會讓家人無所適從，「身邊也有朋友突然就走了，所以我先處理好（遺囑）」。

他將一份一份遺囑全蓋好了章，一手掌控自己的身後事，「人離開很輕鬆，活著的人才是最難受的，如果那一天到來，我不要讓我的家人承受那種困擾」，小豬笑著說出這段話時，情緒平靜又自然，但藏在他背後那份體貼心思，卻沉重得讓人無法直視。

羅志祥遭逢人生巨變後，更懂得珍惜現在擁有的一切。劉耀勻攝

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

獨家／羅志祥慘遇連環詐騙！從期待到失望 海外巡演心酸喊卡

獨家／媽媽已認不出他！羅志祥瞞母親病情10多年：還能陪伴就夠了

獨家／羅志祥鬆口與經紀人一對兒女關係「希望孩子冠上我的姓氏」