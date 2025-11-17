獨家／羅志祥鬆口與經紀人一對兒女關係「希望孩子冠上我的姓氏」

羅志祥（右）與經紀人小霜累積2、30年革命情感，一路相扶相持。翻攝showlo IG

出道30年、影視歌三棲的羅志祥（小豬），罕見在新書《你可以笑我這個人，但不要笑我舞台》裡，談起人生中幸運的角色「乾爹」。這個身份源自陪伴他20多年的經紀人小霜，小霜透過試管嬰兒，生下了一對可愛的混血寶寶；如今，羅志祥扛起為人父的責任，把2個孩子當作自己的小孩看待，每一刻的陪伴都讓他感到幸福。

「父不詳」標題讓他痛心

小霜的孩子出生後，網路謠言隨之而來，甚至有人為了流量扭曲事實，暗示孩子是小豬親生的，甚至有人以「父不詳」當標題牟利，讓小豬覺得荒謬且不厚道，「事實完全不是這樣」！

他認為，很多單身而能力很強的女性，會選擇自己建立家庭，「小霜就是其中之一，我非常尊重她的選擇」；對於外界傳言孩子的爸爸是他，「我不在乎他們怎麼說，我已經把這兩個孩子當自己的小孩看待」。

羅志祥心疼經紀人的私生活遭受外界攻擊。劉耀勻攝

參加父親節活動 成一輩子珍貴回憶

羅志祥回憶第一次踏入2個孩子的幼兒園，親自參加父親節活動的場景，「2個孩子覺得自己沒有爸爸，低著頭，不敢看人。當我出現在學校、喊他們的名字，看到他們抬頭、臉上瞬間露出笑容的那一刻，哇！我真的被感動到了」。

那一刻，他明白乾爹的意義不是玩伴，而是真正承擔責任的人。此後，小豬每年都會參加孩子們的運動會、父親節活動，不缺席也不畏流言，「他們快樂，我就快樂。外界怎麼說都無所謂」。

不結婚也能成家 法律證書不是承諾

小豬坦言，和小霜及她的2個孩子早就是一家人，他甚至希望孩子能冠上他的姓氏，「這件事我還在跟小霜討論」；但他認為，要不要跟小霜辦理結婚登記、成為法律認證的一家人並不是重點：「結婚只是一張證書，我不需要證書就能給他們保障。」

他承諾，將照顧小霜和兩個孩子一輩子，「我爸過世時，我就決定將來不要只生1個小孩，至少2個，家裡有變故時，孩子才可以互相扶持」；如今，他把這份心願投射到乾兒子、乾女兒身上，希望他們從小就能感受到家的溫暖。

《你可以笑我這個人，但不要笑我舞台》裡的最後一頁，留著羅志祥與最愛的家人合照。翻攝《你可以笑我這個人，但不要笑我舞台》

從低潮到重生 孩子成為力量來源

自2020年感情風暴後，小豬事業幾乎跌落谷底，直到2021年底，他在花蓮跨年晚會重返舞台，用強大的唱跳實力證明自己，找回演藝事業與自信，而這2個孩子，也成了他生命中強大的支柱之一。

他想透過新書《你可以笑我這個人，但不要笑我舞台》告訴大家，家人不一定要有血緣，真正重要的是愛與責任，孩子需要的是陪伴和保護。如今的小豬，已不再被過去陰影困擾，網路謠言也不再左右他的人生．「我心中只有感謝，這2個孩子是上天給我的禮物，我會用全部的愛陪伴他們長大」。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



