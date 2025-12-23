獨家／羊肉爐紛漲！「正老林、羊霸天下」吃到飽逼近600元

受到原物料價格影響，多家知名羊肉爐業者紛紛調漲價格。（圖／東森新聞）





冬至進補，可以來碗羊肉爐暖身，不過今年荷包恐怕得多準備一點。受到羊肉與中藥材原物料價格上漲影響，多家知名羊肉爐業者紛紛調漲價格，包括正老林羊肉爐和羊霸天下羊肉爐，吃到飽價錢已經逼近600元。

冬至要到了，不少人愛吃羊肉爐補補身子，不過近期想吃到這麼豐盛的一桌菜，荷包恐怕就得縮水。

冬季進補必吃羊肉爐，但各家羊肉爐業者紛紛喊漲。像是北部「葉家藥燉排骨、當歸羊肉」，11月就在臉書張貼漲價公告，因原物料成本上漲，調漲10元。

「正老林羊肉爐」也在12月宣布，吃到飽價格將從原本的580元，調漲到590元。另外「羊霸天下」同樣在11月跟進調漲，成人每人價格，從538元調高到598元。

民眾：「每年都在漲，所以也不會特別覺得哪樣東西漲了比較有感，反正都在漲。羊肉爐本來就滿貴的，但也能理解，為什麼會那麼貴，因為人事成本也高。」

各地羊肉爐價格接連調漲，消費者感受相當明顯。業者表示，像是澳洲進口羊，一頭羊價格上漲大約1000元。用到的中藥材方面，當歸價格從年初每斤800元，飆升至1000元，漲幅達25%；除了當歸外，白芍一年內漲幅更高達3倍，從200多元漲到600多元，而黃耆也從600元上漲到800元。

連鎖羊肉店店長 Allen：「最近羊肉批發價格確實有在漲，大概漲了1-2成。我們也考量到大家生活壓力比較大，所以這些成本，目前是由我們自行吸收。」

談到羊肉爐，過去北中南各有特色。北部偏向清燉蔬菜湯底，強調溫體羊肉的鮮甜；中部則以紅燒、當歸藥膳湯底為主；南部多用繁複工序處理羊肉，口味濃重香醇，展現「全羊」特色。不過隨著原物料成本上升，各地特色似乎也被迫打亂。

想在冬至吃得過癮，羊肉爐還沒上桌，荷包恐怕就先失守。

