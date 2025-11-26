獨家／「羊蠍子鍋」吃過嗎？啃骨吸髓 一鍋兩吃滿足老饕

最近有一道名字聽起來有點嚇人的「羊蠍子鍋」悄悄竄紅。（圖／東森新聞）





天氣越來越冷，鍋物市場競爭也越來越激烈！最近有一道名字聽起來有點嚇人的「羊蠍子鍋」悄悄竄紅，這道是來自中國北方的料理，主角其實是羊的脊椎骨，傳說清朝的康熙皇帝很愛吃。而近幾年台灣有越來越多店家把羊蠍子鍋端上桌，成為冬天暖胃的新選擇。

大火快炒加入蒜末洋蔥，再拌入特製辣椒醬，搭配中國辣椒提香，最後放入羊脊椎骨快速翻炒，這道香氣十足的羊蠍子鍋就完成了。

天氣越來越冷，台灣鍋物百家爭鳴，這款名字雖然聽起來有點可怕的羊蠍子鍋，你可能沒吃過了，但事實上它連康熙皇帝都愛吃選用羊脊椎骨製作。

廣告 廣告

羊蠍子鍋最早從內蒙古的遊牧民族傳來，後來在北京越來越流行，慢慢變成招牌美食。之所以會叫「羊蠍子」，其實是因為羊脊椎骨還沒處理前，外型就像蠍子，名字就這樣流傳下來，而且吃法也很特別，可以先啃肉再加料，煮湯加麵，一鍋兩種吃法。

羊蠍子鍋業者邱珺琨：「在台灣就是冬天生意會好一點，我更覺得它像是排骨，比較像排骨的那種感覺，最關鍵是它中間那個脊髓，對，那個是可以吸的，我們一般都是用筷子捅，或者直接用嘴這樣子吸，比較建議您吃肉完，之後留一點點洋蔥讓我們可以煮麵。」

除了台北，最早是台中有業者推出羊蠍子火鍋，主打「乾湯兩吃」的吃法，考量台灣人口味又愛喝湯，在辣度上特別做調整，和正宗吃法相比，多了幾分台灣味。

事實上，這幾年羊蠍子鍋也越來越多，從台北、台中到台南都有餐廳把羊蠍子鍋端上桌。少見的中國北方料理吸引饕客嘗鮮，也讓台灣人接下來天氣轉冷，餐桌上多了幾道暖胃的新選擇。

更多東森新聞報導

獨家／中日關係鬧僵！北京日料店老闆：明年恐關門大吉

獨家／倒「米酒水」驚見黑色黴菌！ 民眾嚇壞：原來開封後要冷藏

更換瓦斯桶不慎！日本料理餐廳火警 1傷2人一度受困

