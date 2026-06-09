獨家》美國外交圈對鄭麗文感到不安？華府學者揭密：曾感到困惑、但主張「耳目一新」

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日，與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）會晤，並且在美國哈佛大學校園內共進午餐。而對於這次會面，高德斯坦向《風傳媒》表示，美國外交政策機構確實是對於台灣政治舞台上，這位嶄新、而充滿活力的人物感到「相當困惑」。但在他個人來看，他與鄭麗文在緩和兩岸緊張局勢這一迫切需求上，「達成了明確的共識」。

鄭麗文是一位「有趣的訪客」？

對於鄭麗文這趟訪美的成果，以及兩人的會面細節，高德斯坦美東時間6月8日在回覆給《風傳媒》的電子郵件中表示，他與這位來自台灣的訪客，進行了一次非常愉快的會面，「我在劍橋（指哈佛大學所在地）與鄭女士進行了深入的會談，給我的印像是：她是一位優秀的領導者，兼具個人魅力、求知慾和敏捷的思維，能夠深刻理解台灣局勢的複雜性。」

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高德斯坦解釋，在與鄭麗文和國民黨代表團一個小時的討論中，他們探討了許多主題，包含鄭麗文最近的北京之行、所謂的「修昔底德陷阱」、她對台灣治理機構的堅定信任等等，「我們並非在所有問題上都意見一致——這也在意料之中——但我們在緩和兩岸緊張局勢這一迫切需求上，達成了明確的共識」。

高德斯坦去年曾在美國《時代》（TIME）雜誌撰文，批評我國總統賴清德是「魯莽領導人」，因此在台灣聲名大噪。而除了擔任華府智庫的主管外，他也同時擔任美國布朗大學沃森國際公共事務學院的中國倡議主任。

而針對綠營對他在兩岸關係上的政治立場、和他其他觀點的批評，他也特別對此澄清。高德斯坦在電子郵件中強調，去年秋天，他也曾在華府與鄭麗文的政治對手，也就是民進黨的代表們，進行過「類似的對話」，「事實上，我願意與（台灣）各方人士進行交流」。

美國《時代》（TIME）雜誌2025年10月23日刊登一篇由華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）撰寫的分析文，將賴清德總統稱為「魯莽的領導人」。（時代官網截圖）

美國外交圈對鄭麗文主張感到不安？

而對於美國外交圈對於鄭麗文立場和言論，是否被美國方面厭惡的問題，高德斯坦也告訴《風傳媒》，他早在4月的投書中就提過，許多華盛頓的評論員對鄭麗文主張兩岸和平、共同身份認同、以及與北京妥協的言論感到「不安」。

在鄭麗文與中國國家主席習近平會面後，高德斯坦4月22日在香港英文媒體《亞洲時報》（Asia Times）上發表投書指出，「對大多數美國戰略家來說，這些話很難聽，因為在過去十年裡，他們一直在努力尋找透過軍事威懾，而不是透過外交接觸、或和解，來穩定兩岸關係的方法。」

高德斯坦當時在題為「台灣的國民黨為美國，提供了一條避免與中國開戰的途徑」的文章中也說，鄭麗文的做法令人「耳目一新」，「因為她意識到，在美國遠在千里之外、注意力分散且軍事力量有限的情況下，台灣不可能在與中國的軍備競賽中獲勝」。

高德斯坦認為，台灣政治局勢將愈發「撲朔迷離」，「但全世界都必須寄望我們，能夠共同遏制日益加劇的對抗和大國競爭的危險趨勢。在與鄭主席共進午餐後，我感到些許寬慰，相信最糟糕的（戰爭）情況是可以避免的」。

高德斯坦還分享了一個他與鄭麗文會面的小故事。他在電子郵件中說，鄭麗文告訴他，自己名字的最後一個字「文」，其實是為了紀念國父孫中山先生的名字孫文，「這真是一個令人著迷的發現，或許也解釋了她獨特的見解、以及她致力於實現更穩定和平的兩岸關係的決心」。

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