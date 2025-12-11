獨家／美國軍武遲遲未到? AIT處長首度詳解軍購流程釋疑

記者林浩博／綜合報導

藍營立委近期痛批美國防軍購遲交嚴重，延宕金額高達6000億元，並與白營立委二度聯手封殺國防預算。面對外界質疑，美國在台協會（AIT）處長谷立言10日於三立節目《一件軍外套》的專訪當中，首度詳解對美軍購流程，並解釋所謂的「延宕」，部分是因多數裝備交付並無媒體發布所造成的誤解，另外則大多與F-16V新戰機的專案相關，美方正對此密集協調。

AIT處長谷立言接受三立節目專訪，強調以實力確保和平的重要。

對美軍購流程

谷立言說明，對美軍購的流程一開始，要由台灣軍方自行評估、確認所謂的「戰力缺口」，包括對新訓練領域、新作戰系統或裝備的需求，隨後再透過AIT向美國政府提出正式的協助請求，美方將幫助台灣找出可行方案。

到了第二步，台灣一但決定要採購的項目，又會透過AIT向美方提出「要價書」。美國政府將會對此軍售案，以成本、對方需求，還有外交與安全政策影響的角度，予以審視；如內部審查通過，再提報給美國國會。

如果美國國會對軍售案同樣不反對，則流程走到了第三步，由美方向台灣發出「發價書」，說明軍售項目的費用、時程與其他執行細節。

如若台灣也接受美方的報價，軍售案就來到了最終的執行階段，由美國戰爭部尋找國內廠商就訂單的履行展開協商。谷立言強調，整個過程，美方都會與台灣密切協調。而在執行階段，對外軍售案都會有個專案管理審查機制，平均會召開至少10次會議，由美、台雙方相關軍種的專案單位坐下來開會，討論軍售案的進度、時程延宕與經費變動等等。

F-16V交付延宕

谷立言指出，多數軍售案並未出現重大延宕，外界說的200億美元（即約6000億台幣）軍售延遲交付，比實際數字高了許多，所以會有誤解產生，是因多數軍售的交付並無媒體發布，而未被人所知。

不過，谷立言也坦言，目前延遲的軍售交付，大多數與F-16V戰機專案相關，而美方正透過專案管理機制與台灣、承包商密集協調。

節目主持人相振為接著追問，軍售合約並未寫有交付的「最後期限」。谷立言對此點出，美方「發價書」會載明「預期」交付的時程表，由於實際執行過程中，可能有各種因素與突發事件影響交付進度，因此才設立的專案管理機制，以聚集所有利害關係人討論因應。

至於最適合台灣的武器，谷立言稱，美、台須在台灣的防衛需求上高度一致，他還指出台灣很清楚須加速取得「不對稱作戰能力」，而賴清德總統「台灣之盾」構想中，對飛彈防禦、空防與C4ISR整合的強調，美方也持相同看法。

和平要靠實力

谷立言於專訪後段，肯定了台灣提升自我防衛的努力，說他實際與前線官兵對話，對戰備、投入的狀況與士氣都印象深刻，他因此也不意外今年台灣達成徵兵與留營的目標，讚揚現在的士氣，比他過去幾次來台任職時所見要高。

谷立言稱，「確保和平」的最佳方式，其實就是備戰，不論目的是要捍衛台灣民主，還是促進兩岸對話，抑或爭取國際支持，皆是如此。

谷立言表示，美方理想中的「終局」，是兩岸藉由對話尋求雙方人民都可接受的解決方案，但要讓這對話發生，前提是台灣須具備可信的防衛能力，「一個脆弱的台灣，不會創造出有利於對話的條件，只會招來更多脅迫與威脅」，「和平與對話」須與「嚇阻」一起存在。

