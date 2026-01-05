獨家／美工刀失蹤！關西機場「重新安檢」 回台旅客班機被取消

捷星航空4日晚間大阪回台班機，旅客被通知「重新安檢」。

日本關西機場昨天（4日）晚間發生突發事件，原訂晚上11點10分，從大阪飛往桃園機場的捷星航空GK50班機，所有旅客在上機前，被要求重新接受安檢，旅客從深夜等到凌晨，最後航班直接被取消，機場公告，是因為機場管制區內的店家，遺失了一把「美工刀」，基於安全考量，當時多數航班都被嚴重耽誤。

長長人龍擠滿日本關西機場走道，4日晚間，一群台灣旅客正要搭乘捷星航空Gk50，23:10 飛往桃園機場的班機，卻突然被要求全員重新接受安檢。旅客：「就是一直廣播說有security issue，然後我們就被通知說要走回去22號登機門，然後也沒有接駁車，我們就自己走回去。」

出動多名消防人員與員警，氣氛相當緊繃，旅客為了配合重新安檢，從晚上10點多等到凌晨，最後累到只能席地而坐。旅客：「就是一直在22號（登機門）那邊等，等了兩個多小時，然後才說取消。蠻傻眼的，因為就只是為了一個美工刀。」

機場發出公告，表示管制區內的店家遺失了一把美工刀，基於安全考量，要求所有旅客重新接受安檢，導致航班大幅延誤。捷星航空班機甚至直接被取消。對此，航空公司提供1月6日下午大阪飛往桃園的航班，和兩晚的住宿錢13,000日圓供旅客選擇。

旅遊達人傑西大叔：「各國在管制區域內對於刀類，都有嚴格的管制措施，刀子都有編號以及專門的存放位置，包含連空廚使用的菜刀都是。以目前資料看來，捷星的取消比較像是避免地面作業延誤，造成組員超時而做出的決定。」關西機場嚴謹對待，畢竟利器若被有心人士帶上飛機，後果恐怕不堪設想。





