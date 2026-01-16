獨家／美規車「零關稅」恐衝擊車市 網：百萬內特斯拉將出現？

未來假如零關稅的話，很有可能200萬不到就能買到。（圖／翻攝自YT＠YUOCAR）





台美關稅拍板定案，現在也再度掀起「美規車零關稅」話題，尤其以電動車市占率最高的特斯拉。假設一台要價100多萬的Model 3，未來有可能百萬內就買到嗎？很有可能會衝擊到台灣的車市。不過車商認為，進口車的關稅除了汽車關稅之外，占比最高的還是貨物稅，因此就算砍掉汽車關稅，車價也不會便宜到哪。還有一點就是關於美規車的認定，其實很多美國製造的車輛，都會運往第三國家認證，這樣是否也能符合零關稅，專家認為可能看得到、吃不到。

台美對等關稅已經拍板定案，但大家更想知道，美規車進口能不能也零關稅。以這台特斯拉Model Y來講，當初售價是207萬，未來假如零關稅的話，很有可能200萬不到就能買到，也因此會衝擊到台灣的中古車市場。

全台市占率最高的電動車特斯拉，有可能享有美規車零關稅嗎。最便宜的Model3，美國售價3萬8千元，折合台幣約119萬，如果免關稅的話，真有機會看到百萬內的特斯拉，甚至引發搶車潮衝擊台灣車市嗎？

進口車商：「對於現在有庫存的車商來說，受到非常大的衝擊，他們勢必得要虧錢或者是出清。」

目前台灣進口的美規車除了特斯拉，還有雙B部分車款、福特野馬等等，未來可能更便宜。不少人已經等著撿便宜，但卻苦了中古車商。

進口車商：「不管是（降）5%還是2%，它對於中古車市場的衝擊依然都有，所以我們就必須要提前做預防。」

攤開稅率來看，一輛進口車除了汽車關稅17.5%跟營業稅5%，還有一筆貨物稅，依照排氣量分25%跟30%。以一輛100萬的車來算，2000CC的總稅率54.2%，等於要價154萬，就算扣除汽車關稅也還要136萬左右，主要還是貨物稅佔比較高。

進口車商：「如果它只限定在美製的新車，且限定在美國進口，那很多時候都是看得到、吃不到。」

另外，美規車的認定也有爭議，很多美國製造生產的車輛，幾乎都會運往歐洲德國進行車輛認證及車機設定，再運往台灣，經過第三國家，是否能符合美國進口嗎？

進口車商：「它會變成美國製造，但是是由德國進口，所以要看政府的認定，他們是單純只認定美國製造，還是有限定，一定要從美國直接進口。」

總之，美規車零關稅還有很多討論空間，真要施行的話，確實能讓車價下修。民眾有機會買到更便宜車款，但估計是少數特定車款，主要還是得等實行細則公布，會受到多少衝擊，車界人士也在觀望。

