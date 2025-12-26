獨家》「美語老師」來台協訓海軍 專案金額增一倍、期程2年變3年

〔記者陳治程／台北報導〕中共解放軍對我威脅加劇，我國除提出特別預算加速採購軍備，改革後備戰力，部隊戰演訓方面，無論是國軍赴外受訓或是美軍來台協訓都有顯著增加；今年初，國防部巧妙揭露海軍的「美語老師」訓練專案，持續提升兩棲聯戰能力，而這項專案在今天出現變動，不只期程延長一年、金額多5千萬，恰逢美對我百億美元軍售之後，留給外界想像空間。

國防部今(26)日發布在政府電子採購網的公告顯示，由我國駐美軍事代表團負責的「專案訓練」決標案，除案名更正外，專案總金額也修正為新台幣9977萬4480元整，履約期程則改至後(2027)年底；相較於今(2025)年初首次公布時的4988萬7240元台幣及明(2026)年底的履約期限，全案在修正後經費多出一倍，履約期程也從2年延長至3年，確保訓練遂行。

廣告 廣告

不變的是，此次專案的履約地點一樣在高雄左營，也就是我國海軍艦隊及海軍陸戰隊大本營，由此可知全案應仍與海軍、海陸的兩棲聯合作戰訓練有關。而在上(11)月，軍方內部一度傳出海陸營級部隊曾由「玉山軍艦」(LPD-1401)載運至關島，以全員、全裝方式參與聯合訓練，而今美方專案訓練「延長」，恰逢華府對我釋出近3500億台幣的軍售「聖誕大禮」，相關安全承諾、作為留下想像空間。

圖為海軍「玉山級」兩棲船塢運輸艦(LPD-1401)，上月曾傳出該艦載運整個營的海陸官兵遠赴關島參與美軍聯合訓練。(本報資料照，記者廖振輝攝)

過往在台美尚有建交之時，國軍與美軍曾簽署「陸吼專案」為首的一系列協訓計畫，但相關任務因外交關係改變而中斷，直到2017年才恢復雙邊小部隊交流；而在近年，國軍先後傳出我國海軍陸戰隊派出排級兵力遠赴美國本土、關島等地受訓，由美方現役資深教官、特戰部隊特遣隊等小部隊進行戰術指導，但國防部對此一律不予證實或評論。

【看原文連結】

更多自由時報報導

為何空射雄三「不可替代」？ 張誠：有美方給不了的不對稱戰力

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

M57戰術飛彈射達300公里 高志榮：可打擊福建兩大對台空軍指揮所

IDF戰機還有很大升級空間 中科院所長邱祖湘：導入AI讓壽命更長

