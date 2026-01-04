獨家／美軍押解馬杜洛！周經翔分析師曝背後盤算 台股這3大族群將開飆

財經中心／余國棟報導

分析師周經翔認為，與其道德評價，不如冷靜拆解：在新油價常態下，國防預算長期上升的趨勢中，誰握有真正不可替代的技術與零組件，就能在這場「重油戰爭」背後，為自己的資產組合找到更有紀律的進攻與防守位置。（圖／周經翔提供）

美軍對委內瑞拉發動空襲，並押解馬杜洛赴美受審，表面上是對毒梟與獨裁者出手的敘事，但本質更像是一場重塑原油供給版圖的地緣賭局。這次行動確實為華府短線加分，鞏固強勢領導形象，然而在缺乏完整國會授權與國際組織背書下，也留下「合法性不足」的爭議。在全球南方與拉美左派視角中，這場行動並非單純的正義介入。而這場「重油戰爭」對台股，也將帶來新一輪跨產業的重新估價。

油價天花板下移 全球能源重新洗牌

市場最終關注的是能源供給而非政治道德。短期來看，地緣風險成本上升，使油價帶風險溢價並加劇波動；但更關鍵在中長期：若制裁鬆動、國際資本重返委內瑞拉，這個擁有全球最大重油儲量的產油國，一旦恢復投資與產能，油價天花板可能下移。這樣的油價新常態，重新改寫了贏家與輸家名單。群益證券周經翔分析師認為，若油價長期維持在低檔，美股中以 Exxon Mobil、Chevron 等大型整合油公司，以及 Valero、Marathon Petroleum、Phillips 66 等美國煉油商為最大贏家；油服三雄 Schlumberger、Halliburton、Baker Hughes 則在中長期「投資重啟＋產能修復」中享有成長題材。相反地，純上游、高成本的頁岩油企業，在油價中樞下移後將面臨盈利壓力與產業整併風險。

對中國與其他進口國來說，周經翔分析師進一步指出，如果中長期油價被壓在相對低檔，身為全球最大進口國，中國從宏觀角度仍屬淨受益；反觀高度依賴油氣出口、又同時面臨戰爭與制裁的俄羅斯，未來在印度與中國市場將直接面對委內瑞拉重油的價格競爭，加上油價天花板下移，財政壓力恐被更長時間鎖在高檔。

美軍對委內瑞拉發動空襲，並押解馬杜洛赴美受審，表面上是對毒梟與獨裁者出手的敘事，但本質更像是一場重塑原油供給版圖的地緣賭局。這次行動確實為華府短線加分，鞏固強勢領導形象，然而在缺乏完整國會授權與國際組織背書下，也留下「合法性不足」的爭議。（圖／翻攝自川普Truth Social帳號）

從能源、航運到軍工 台股跨產業的重新估價

回到台股，這場「重油戰爭」也將帶來新一輪跨產業的重新估價，周經翔分析師表示，這大致可分成三條主線，能源與石化鏈：台塑四寶（台塑化、台塑、台化、南亞）與中石化、東聯等，上游原油成本墊高時，將面臨產品報價上調與庫存評價利益。這類一體化煉油＋石化龍頭，既有長約與轉嫁能力，又能在區域供給混亂時承接轉單相對受惠。

航運與散裝：長榮、陽明、萬海，以及散裝的裕民、慧洋-KY，若加勒比與大西洋航線風險升高、部分貨流改道，全球船隊再平衡將推升中長程運價；配合燃油附加費上調，擁有年輕且節能船隊、航線彈性的業者，屆時營運槓桿效應也可相當受益。軍工與監控科技：雷虎（無人載具）、漢翔（軍機與維修）、寶一（航太發動機零組件）構成台股核心軍工鏈，搭配邑錡（監控影像）、中光電與正達（光電與顯示模組）等軍民兩用光電廠，在無人機偵察、精準打擊與邊境監控需求升溫下，則具備中長期國防預算擴張的受惠條件。

中長期贏家浮現 資金重新站位

周經翔認為，投資人應將這場軍事行動視為「油價區間重定價＋國防支出再加碼」的事件，而不是單純的短線戰爭財。能源鏈的操作可以分成兩層：一是利用短期地緣溢價與庫存評價，布局國內一體化煉油與上游石化龍頭；二是順著中長期「重油回歸＋產能修復」的趨勢，關注全球油服與設備商，以及在亞洲具乙二醇、芳香烴規模優勢的化工廠。

至於航運與軍工則一旦制裁加碼，船隊調度與軍備擴張的彈性需求，會讓具利基艙位或技術門檻的公司，展現超額獲利動能；即便戰事降溫，只要全球供應鏈重組與國防現代化的方向不變，股價回檔反而是中長期資金的進場機會。

美國對委內瑞拉的軍事行動，既是一場充滿爭議的區域豪賭，這也是能源與軍工資產新一輪重估的起點。分析師周經翔最後認為，與其道德評價，不如冷靜拆解：在新油價常態下，在國防預算長期上升的趨勢中，誰握有真正不可替代的技術與零組件，就能在這場「重油戰爭」背後，為自己的資產組合找到更有紀律的進攻與防守位置。

