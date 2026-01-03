獨家／美軍空襲委內瑞拉抓總統！台商親歷「一夜震撼」：民眾早有準備

記者彭光偉／台北-委內瑞拉報導

美國政府於當地時間3日針對委內瑞拉發動大規模軍事行動，除對首都卡拉卡斯及周邊軍事設施進行空襲外，更派出特種部隊成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，消息一出震驚國際社會。《三立新聞網》獨家連線訪問旅居委內瑞拉28年、現任委內瑞拉台灣青商會會長及僑務促進委員游先生，他指出當地民眾對於美軍行動雖感到突然，但因近期美軍頻繁調動，多數人其實「早有心理準備」。

游先生跟隨父母移民委內瑞拉近三十年，親身見證了這場政權劇變。他表示，美軍在發動突襲前，已在加勒比海域部署大量軍事武力，因此當地氛圍一直相當緊繃。雖然空襲發生當下，劇烈的聲響與震撼仍讓不少民眾嚇了一跳，但並非毫無預警。

針對馬杜洛夫婦遭到逮捕，委內瑞拉內部的反應呈現兩極化，甚至帶有矛盾的複雜情緒。游先生分析，國內的反對派勢力因長期遭打壓，已無力獨自對抗執政黨，因此普遍支持美方的軍事介入，期盼藉此機會讓政權輪替。然而，另一派支持政府的民眾，多半是公務體系受益者或擔心工作不保，對於總統被捕感到憤怒，強烈譴責美國。然而，還有一部分民眾雖然反對馬杜洛政權，但對於美國強勢介入、侵犯國家主權的作法感到無奈且不認同，心情相當矛盾。

關於目前的社會秩序，游先生透露，由於正值新年假期，大多數民眾仍待在家中，街頭相對平靜，尚未出現大規模混亂。委內瑞拉副總統已公開發表談話，除譴責美方行動外，也要求美國提出馬杜洛夫婦的「生存證明」；國防部長則宣布全國加強戒備，以防範美軍發動第二波攻擊。

至於委內瑞拉未來的命運，外界高度關注反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）是否有機會上台。游先生直言，馬查多確實是許多委內瑞拉人的希望，但單憑她個人或國內反對派的力量難以成事，關鍵仍在於美國是否會持續堅持並提供協助。依照委國憲法，總統若發生事故，應在一個月內舉行選舉，但目前當局尚未釋出相關訊息，未來局勢仍不明朗。

身處動盪核心，游先生表示自己暫時沒有撤離計畫。他認為，委內瑞拉擁有豐富的天然資源，若政權能順利翻盤並回歸正軌，國家復甦的速度將會很快。作為在當地深耕多年的台商，他雖然對局勢感到憂心，但也強調只要不傷害無辜百姓，能為委國人民帶來良善改變的行動，都值得期待；他也認為台灣應站在民主的一方，支持對委內瑞拉人民有利的發展。

