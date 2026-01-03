獨家／美軍閃擊委內瑞拉抓總統 專家：恐引發中國對台「蝴蝶效應」

國際中心／彭光偉、程正邦報導

軍事專家陳國銘指出，美軍這次空襲委國造成蝴蝶效應，恐讓中國對台發起「斬首行動」。 （全球防衛雜誌陳國銘

美軍於今日（3日）對委內瑞拉展開閃電軍事行動，僅耗時不到 8 小時便成功將總統馬杜洛（Nicolás Maduro）抓獲。軍事專家陳國銘對此表示，這場行動展示了美軍與俄製武器間的巨大代差，但也同時警告，此舉恐引發地緣政治的「蝴蝶效應」，台灣應警惕中國可能藉此藉口對台施壓。

川普下令美軍生擒委內瑞拉總統馬杜洛，將在美國接受刑事審判。（圖／翻攝自川普臉書、馬杜洛 X平台）

歷史重演：美軍再次強勢介入中南美

陳國銘指出，此次行動是自 1983 年入侵格瑞那達以來，美軍再次大規模軍事介入中南美洲國家。他分析，委內瑞拉所依仗的俄製防衛系統在實戰中完全無法與美國抗衡，這場「不對稱」的戰鬥結果在戰前分析中已可預見。

委內瑞拉首都卡拉卡斯遭空襲進入緊急狀態，馬杜洛怒斥：美圖謀石油資源。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

警惕「蝴蝶效應」：中國恐仿效武力壓迫

儘管美軍展現了強大的軍事實力，但陳國銘提醒台灣內部不應盲目樂觀。他認為，中國可能會從中解讀為「大國可以用武力壓迫弱小國家」的信號。加上俄烏戰爭中俄方並未完全潰敗，這可能使北京認為「兵強馬壯」的解放軍同樣能趁勢採取行動。

美國總統川普稱和中國國家主席習近平關係很好，預計今年訪問中國。（圖／翻攝自X平台 @BitcoinJunkies）

美軍「倍多力分」之際 台灣需防中方趁隙侵擾

陳國銘特別強調，目前美軍在全球多點布局，處於「倍多力分」的狀態。中國極可能利用美國重心移往南美洲的空窗期，加大對台灣的軍事壓迫或騷擾。他呼籲，台灣政府與民眾在關注美軍勝果的同時，更應提防周邊海域的異常動態。

