獨家》《群星會》施心慧出道夜驚魂！拒開房竟遭荒野丟包

資深藝人施心慧(圖右)早年剛出道拒絕某位「大製作」開房後，慘遭對方載到荒野丟包。(照片/施心慧提供)

74歲資深藝人施心慧，60年代從歌廳秀出道，曾是《群星會》歌星，縱橫演藝圈超過半世紀，舞台上向來以直率、豪爽著稱。然而在光鮮亮麗的演藝人生背後，她也藏著一段至今難以忘懷的黑暗回憶。施心慧近日接受《中時新聞網》專訪，親口揭露剛出道時曾遭一名業界「大製作」暗示開房，自己堅持拒絕後，竟被對方載往偏遠荒野惡意丟包，成為她人生中最驚魂的一夜。

回憶當年仍懵懂年輕的自己，施心慧表示，當時一名在圈內頗具份量的製作人邀她到華國飯店演出，跳完舞後，對方突然語帶暗示地說：「心慧啊，我在下面幫妳弄個房間。」她當場愣住，下意識反問：「房間幹嘛？不是跳完就回家了嗎？」並明確表達自己要回家，完全沒有其他想法。

剛出道時遇到業界潛規則，資深藝人施心慧很懂得保護自己。(照片/游定剛拍攝)

未料對方表面不再多說，卻在事後開車載她離開。施心慧回憶，當天她穿著漂亮的小白裙、踩著小高跟鞋，原本還沉浸在表演結束的愉悅中，卻發現車子越開越偏僻，氣氛也逐漸不對勁。最終，對方竟直接將她丟在基隆一處荒涼稻田旁，「那時候真的雞不生蛋、鳥不拉屎，田才剛下過雨，地上又濕又黏。」

資深藝人施心慧(圖右)與「蘋果花歌后」楊燕是多年好朋友。(照片/游定剛拍攝)

她形容，自己一個人穿著白裙站在黑暗的田邊，內心充滿恐懼與無助，忍不住當場放聲大哭。所幸後來有一名路過的摩托車騎士發現異狀，關心詢問後，將她載到基隆市區，她才得以叫計程車返家，結束這場驚魂夜。

施心慧是60年代的「秀場女王」。(照片/施心慧提供)

「那一次真的嚇壞我，但我沒有被打倒。」施心慧說，事件之後，她選擇更加拚命工作，用實力在演藝圈站穩腳步，「我就到處唱、到處演，唱到後來，對方看到我都會怕，我也就這樣活下來了。」

如今選擇說出這段往事，施心慧坦言，不只是為了替自己留下紀錄，更希望提醒後輩藝人提高警覺。她感嘆，演藝圈表面光鮮亮麗，背後卻暗藏風險，「女生一定要保護好自己，勇敢說不，真的很重要。」

事實上，施心慧高中便開始唱歌，60年代通過招考進入鳳凰歌廳秀出道，後來成為《群星會》歌星，也考取歌星證、演員證，演出足跡遍及香港、星馬、越南、泰國等地。雖然唱了9年始終未能走紅，直到29歲那年獲名製作人陳君天相中，主持《360行》綜藝短劇節目一炮而紅，成為當年紅遍全台的「工地秀女王」。

