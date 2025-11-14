獨家／義大利飲食「潛規則」 午後絕對不喝「卡布奇諾」

對義大利人來說「卡布奇諾」是早餐飲品，若在午後點餐，可能會讓義大利人很崩潰。（示意圖／Pixabay）





義大利被許多人列為此生必去的旅遊清單，這裡擁有豐富的歷史，獨特且迷人的景色，不過也有許多明文與非明文的規範必須遵守。像是在水都威尼斯運河禁止所有戲水活動，晚間也不能在公共場合喝酒，特別的是對義大利人來說「卡布奇諾」是早餐飲品，若在午後點餐，可能會讓義大利人很崩潰！

搭乘貢多拉遊船，徜徉在威尼斯夢幻般的運河，聽著從聖馬可廣場傳來宏亮悠揚的鐘聲，來到義大利威尼斯看著沿岸的城市景觀，彷彿穿梭文藝復興時代，不過來訪之前，得先睜大眼睛注意有哪些旅遊禁忌。

威尼斯的運河嚴禁游泳或戲水，更別說穿著泳裝在街上行走，老城區則禁止騎乘自行車，廣場上的鴿子也別隨便餵食，晚上8點到早上8點之間禁止在街頭飲酒，特別是歷史建築附近或市中心廣場，違者可能會面臨罰款。

旅遊達人Yvonne：「他們其實是有暗規，你不要拿玻璃瓶的酒在街道上喝或路上喝，也不能在古蹟的地方吃東西飲食，這個他們滿介意的台灣不是很喜歡到此一遊，刻字或什麼這一些，這個就會犯那邊非常大的忌諱。」

而在義大利羅馬或米蘭所見的古蹟，都是歷史悠久的藝術品，禁止遊客隨意在建物或階梯上坐臥，參觀教堂時要注意服儀得體，特別的是若逛累了想來杯飲料，卡布奇諾在義大利被視為早餐飲品，在午點餐可能會被店員投以疑惑的眼光。

旅遊達人Yvonne：「他們覺得牛奶是會影響消化的，他們只吃正餐或什麼，再來因為他們喜歡喝濃縮咖啡，他們也會覺得說加牛奶以後的咖啡，調味喝起來比較沒那麼原始，你硬要點他還是會給你，他可能就會跟你開個玩笑，就是好像不是很認同。」

義大利是許多人夢想中充滿魅力的觀光勝地，不過踏上旅程前先了解當地獨特的飲食文化與法規，能避免無意間失禮，影響美好的旅遊體驗。

