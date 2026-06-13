獨家》翁曉玲對文化部下狠手 4738萬元媒宣費全砍光

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〔記者陳政宇／台北報導〕立法院持續審查115年度中央政府總預算案。據本報掌握，國民黨立委翁曉玲才大砍外交部媒體政策及業務宣導費(媒宣費)新台幣1億餘元，近日將矛頭鎖定文化部，提案將其編列的媒宣費4738萬元全數刪光；同時提案減列影視及流行音樂產業局的6成媒宣費、共計367萬8000元。

翁曉玲提案指出，今年度總預算案媒宣費共計編列13億7945萬2000元，較上年度法定預算(含追加預算)的7億5207萬3000元，增加6億2737萬9000元，成長幅度達83.42%；但今年度總預算債務舉借達2992億元，連同特別預算1008億元，合計舉債高達近4000億元。且賴總統為回應美國對台灣大幅增加國防支出的要求，國防預算增編至9495億元，對教育、社福與經濟發展等預算造成嚴重排擠效果。

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翁曉玲強調，文化部114年度法定預算媒宣費為零元依然運作順暢，甚至屢因補助浮濫引發國際及民眾的負面評價，應檢討如何提升部內工作效能，真正全面扶植我國優良文化發展為重。在考量整體國防預算增額、及國家其他重大施政如災後重建等經費所需，今年度預算編列媒宣費4738萬元實無迫切必要，為共體時艱，故提案全數刪除。

此外，翁曉玲亦提案表示，影視及流行音樂產業局今年媒宣費編列613萬元，較114年度的263萬6000元，成長高達132.55%。她同樣質疑，該局屢因補助浮濫引發國際及民眾負面評價，應檢討工作效能並致力扶植我國優良文化產業發展，因此減列六成預算、共計367萬8000元。

國民黨立委羅智強則指出，文化部媒宣費近5年呈現逐年遞增趨勢，由111年度公務預算的3603萬9000元，增加至115年度的4738萬元，增幅達31.47%。而今年度媒宣費以辦理文化交流為主要用途，其中的「全球布局策略推展計畫」與「國際及兩岸區域布局計畫」內容皆為推動交流合作，有工作內容重疊致影響資源有效配置之虞，因此提案減列2500萬元。

此外，國民黨立委柯志恩則引述立法院預算中心報告說明，文化部115年度媒宣費科目計有13項，部分業務重複，為免工作內容重疊致影響國家資源的有效配置，文化部應釐清差異並協調整合。因此依節約原則，提案減列該項預算500萬元。

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