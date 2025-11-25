獨家／翁「賴在門口」吃飯、吵鬧！滷肉飯業者控遭騷擾報警

警方獲報前來勸離老翁。（圖／東森新聞）





遇到這樣的用餐顧客真的很無奈！日前桃園一名老翁全身酒氣，走進龜山一家小有名氣、專賣滷肉飯的懷舊菜餐廳，點餐之後不顧店員勸阻，便在等待區直接吃起滷肉飯，甚至隨意玩弄店內擺飾，嚇得其他客人也不敢進門，影響店家做生意。業者無奈只能報警求助，但即便警方來勸離老翁，過了半小時，他又回來店裡吵鬧，讓業者真的非常頭痛。

藍色上衣老翁走進餐廳，點了一份大滷飯後，坐在店門口等候區，隨意拿起店內擺飾戴在頭上。他堅持不到用餐區，就是要在店門邊大口扒飯。

店員vs.老翁：「先生你坐在位子上吃啊，你拿去桌上吃好不好，坐在位子上吃比較方便。」

女店員多次出聲提醒，但老翁不為所動，才發現他根本早就喝得醉醺醺，賴在門邊吵吵鬧鬧，送餐的女員工經過他都要閃避，客人不敢進門，只好改外帶，嚴重影響店家生意，業者立即報警。

警方vs.老翁：「不要這樣，快離開了，快一點，快一點啦。」

警方前來勸離老翁，但過半小時，他竟然又回到店裡，拿出身分證問店家，自己是良民，為什麼警察要帶走他？業者vs.老翁：「（我要給你證件），不用，你不用給我證件，你不用這樣子。」

事發就在桃園龜山萬壽路上，一間懷舊菜餐廳業者控訴，老翁滿身酒氣進門，時常出入店內做出擾人行為，店家苦不堪言。

業者楊小姐：「可能坐在這邊，坐在我們每一個餐桌，他都會去坐，吃得滿地都是飯，我們好好跟他說，請他外帶打包，他就是不願意。」

而這間懷舊餐廳，其實在當地小有名氣，除了招牌的黑金滷肉飯，最特別的就是裝著2份主食、7樣炸物小菜的摩天輪便當，吸引不少網紅打卡拍照。但面對老翁騷擾行為，店家真的很無奈。

業者楊小姐：「有試圖要進去我們廚房內場，他就是要在店內，可能跟我們工讀生妹妹做一個交流，但是我們根本聽不懂他在說什麼。」

老翁在店內胡鬧的行為，讓店家非常頭痛，卻也無可奈何，就怕下一次他又無理取鬧，喝茫上門。

