獨家／習氏肅清錄1：世交不敵疑心！張又俠為何觸犯習近平「天條」

中共解放軍二把手、軍委副主席張又俠的落馬，震驚中南海與國際軍事圈。外界紛紛猜測，這位與習近平擁有兩代世交情誼、曾在戰場立下功勳的紅二代將領，為何在習近平權力巔峰之際中箭？德國墨卡托中國研究中心（MERICS）資深研究員宋高祖接受《三立新聞網》獨家採訪時直言，這場整肅與其說是為了反貪，不如說是習近平為了確保第四任期「絕對控制」的終極掃蕩。

中國研究專家宋高祖分析認為，習近平整肅張又俠與其說是為了反貪，不如說是習近平為了確保第四任期「絕對控制」的終極掃蕩。（圖／GEMINI生成示意圖）

「紅二代」身分成了原罪：威望與輩分的威脅

宋高祖分析，張又俠在軍中的地位極其特殊。他與習近平不僅是同鄉，更是兩代世交，其父張宗遜是開國上將，張氏父子在解放軍百年歷史中「縱橫上下」，累積了深根蒂固的人脈與威望。宋高祖指出：「張又俠的輩分太高，他調得動軍隊裡的一大群人，這種『威望』本身就是對習近平最大的威脅。」

在中共的集權邏輯下，「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」。宋高祖形容，習近平身邊的「之江新軍」像是白雪公主身邊的小矮人，唯唯諾諾、言聽計從，但張又俠顯然不是這種「應聲蟲」。當張又俠在軍中形成所謂的「小圈圈」、出現「拉幫結派」的跡象時，便觸犯了習近平的「天條」。

張又俠與這波同樣被清算的劉振立是最高指揮官中，難得有實戰經驗的軍官，因此習近平將兩人撤職，將會造成作戰經驗上的真空。（圖／翻攝自X平台 @NiKiTa_32156）

為2027年第四任期鋪路：軍隊最後一塊拼圖

這場整肅的時間點極其敏感。宋高祖認為，習近平正全力為2027年的第四個任期鋪路。從最早的「偉大復興」、「一帶一路」到「全面小康」，習近平的政治成績單在疫情後因經濟下滑、人心浮動而顯得蒼白。為了穩坐江山，軍隊成了他必須百分之百、甚至百分之兩百掌控的「最後一塊拼圖」。

針對《華爾街日報》曾爆料張又俠因涉嫌「洩密核資料給美國」而落馬，宋高祖則持保留態度。他分析，這種說法往往是北京故意「餵料」給媒體，營造死無對證的煙霧彈。從官方通報的檔案來看，「政治規矩」與「政治問題」才是核心。張又俠的存在，造成了習近平無法「完全掌控」軍隊的阻礙。

「尾大不掉」的宿命：從林彪到張又俠

宋高祖感嘆，這種集權體制下的鬥爭並非習近平才開始，從蘇聯到毛澤東時期的林彪皆然。在軍中講求「不打勤、不打懶，專打不長眼」，張又俠或許並非不長眼，但他那「鶴立雞群」的威信，讓他自動成為了目標。習近平認為，若不趕快「切除」這個可能另立中心的山頭，政權的安全性將面臨挑戰。這場整肅，宣告了中共軍中「二元權力結構」的終結，習近平正朝著「定於一尊」的極致集權邁進。

