獨家／習氏肅清錄2：軍委團滅剩他！張升民崛起如皇帝派「監軍」太監

國際中心／記者彭光偉 台北-德國採訪報導

隨著張又俠、苗華等軍方大老相繼落馬，中共中央軍委幾乎面臨「團滅」狀態。在人人自危的肅殺氣氛中，誰才是習近平眼中真正能「鎮得住」場子的人？德國墨卡托中國研究中心（MERICS）資深研究員宋高祖接受《三立新聞網》採訪時表示，目前還看不出有誰能夠出線，但他也特別點出了目前留在軍委名單中的關鍵人物張升民值得觀察。他認為，張升民的留任與崛起，象徵著習近平正全面開啟「監軍治軍」的模式。

德國墨卡托中國研究中心（MERICS）資深研究員宋高祖接受《三立新聞網》採訪時表示，目前留在軍委名單中的關鍵人物張升民值得觀察。他認為，張升民的留任與崛起，象徵著習近平正全面開啟「監軍治軍」的模式。（圖／GEMINI生成示意圖）

火箭軍「欺上瞞下」：貪腐重災區的真相

談到解放軍的整肅，宋高祖直言：「中國解放軍的軍備是貪腐的重災區。」特別是火箭軍（第二砲兵的前身），之前爆出的「導彈注水」、「導彈井蓋打不開」等醜聞，其實就是一種「欺上瞞下」。宋高祖指出，那些將領在軍事數據上作假、在採購上分贓，讓習近平深感被欺騙。

張升民：皇帝派出的「高級輔導長」

在這種信任崩潰的情況下，習近平選擇了背景相對「單純」的張升民。宋高祖分析，張升民與那些有戰鬥經驗、人脈廣泛的將軍不同，他是典型的「政工幹部」出身，長期擔任政治委員、紀檢幹部。

「張升民就像是明朝皇帝派出去的『監軍』太監。」宋高祖形容，張升民不一定要會打仗，但他代表皇帝的眼線，負責監控將領的政治忠誠。張升民於2022年進入軍委，2025年晉升副主席，資歷相對較淺，這對習近平來說反而更「安全」，因為張升民在軍中沒有根深蒂固的山頭，只能依附於習近平的信任。

中共中央軍委幾乎都落馬，只剩張升民還在位。（圖／翻攝自X平台 @SinoInsiderCN）

「名義上不團滅」的政治技術

為什麼不把軍委全部撤換？宋高祖幽默地比喻，這在台灣叫「愛呷又假客氣」，不能吃完，免得名義上太難看。留著一個張升民，是為了讓軍隊在「事實性團滅」的情況下，名義上還能維持運作。但他也質疑，這種由紀檢、政戰體系治軍的做法，真的能提升戰力嗎？

孤家寡人的習近平：誰還能信任？

宋高祖指出，從外交部的秦剛到軍方的張又俠，習近平親手提拔的人一個接一個倒下，反映出習近平正陷入「孤家寡人」的境地。當他身邊連「兩代世交」都無法信任時，他只能依賴像張升民這樣如「高級輔導長」般的監軍。這種恐怖統治固然能鎮住一時，卻也讓解放軍陷入了「人心渙散」的低潮。未來，軍隊將不再是專業將領的領地，而是政治檢查官的競技場。

