獨家／習氏肅清錄3：整頓中國內部問題已傷筋動骨 再攻台恐「大失血」

國際中心／記者彭光偉 台北-德國採訪報導

隨著習近平對解放軍高層的大規模「整肅」，國際社會對於中共是否會藉由對外發動戰爭（如2027年攻台）來轉移內部矛盾，感到極度不安。然而，德國墨卡托中國研究中心（MERICS）資深研究員宋高祖在接受《三立新聞網》獨家採訪時，卻給出了一個出人意表的精闢比喻：「台灣問題對北京來說，現在還是『小病痛』。只要不變成『惡性腫瘤』，他就不會去動它。」

德國墨卡托中國研究中心（MERICS）資深研究員宋高祖在接受《三立新聞網》獨家採訪時分析，台灣問題雖然對習近平來說很煩人，但只要台灣不邁向實質的法理台獨（即他所謂的「癌變」），習近平並無迫切處理的意願，因為動手術本身可能導致「大失血」。（圖／GEMINI生成示意圖）

小病痛vs.癌症：北京的戰略底線

宋高祖分析，習近平目前面對的危機「多了去了」。從人口紅利消失、經濟持續低迷、地方財政枯竭到社保基金即將耗盡，這些都是可能傷筋動骨、影響政權生存的「內臟問題」。相比之下，台灣問題雖然對習近平來說很煩人，但只要台灣不邁向實質的法理台獨（即他所謂的「癌變」），習近平並無迫切處理的意願，因為動手術本身可能導致「大失血」。

進一步來看，北京政權目前的優先順序顯然是以「內部穩健」為首要。宋高祖指出，中國內部面臨的是長期的系統性崩潰風險，例如地方債務與社會福利系統的入不敷出，這些問題就像是肝腎衰竭，處理不好會直接威脅中共的統治根基。在這種情況下，若貿然對台動武，無異於在身體機能嚴重受損時進行一場極高風險的大手術。只要這個「小病痛」不至於演變成危及性命的惡性腫瘤，北京目前的策略仍會是「圍而不打」，避免提早引發政權崩潰的連鎖反應。

中共總書記、中央軍委主席習近平2024年12月參加澳門新特首就職典禮時，檢閱中國人民解放軍的駐澳門部隊。（圖／翻攝自新華社）

2027是「能力」而非「意圖」：指揮體系已癱瘓

對於廣為流傳的「2027攻台時間表」，宋高祖認為應該冷靜評估。他在受訪時表示，習近平要求的2027是具備「攻台能力」，這與主觀上的「攻台意圖」是兩回事。隨著張又俠等具備實際指揮能力的將領被拔除，解放軍的指揮鏈正處於混亂期。

「習近平名義上是統帥，但他沒打過仗，總不能自己去指揮吧？」宋高祖指出，當像「參謀總長」級別的人物都被抓起來，軍隊人心渙散，誰來做戰術決策？他認為，這場整肅非但不會加速攻台，反而讓中共在2027年前更不可能動手。「除非習近平瘋了，亂打一通，否則在戰略上，現在動手極其不智。」

螺旋式上升的敵意：台灣與北京的博弈

談到台灣政府的角色，宋高祖認為賴清德政府在論述上相對冒進，不斷強化「抗中保台」的敘事文本，這確實讓北京感到「小病有癌變的危險」。他觀察到，從裴洛西訪台後，海峽中線已不復存在，共機繞台頻率不斷創下新高，這是一種敵意的螺旋。

中美對抗下的台灣棋局：美國真的靠得住？

宋高祖提醒，台灣政府在親美、親日的同時，也必須觀察美國的真實底牌。他分析，從拜登到川普，美國對台政策其實充滿了國內政治的算計。川普上台後，可能更不希望台灣成為一個「麻煩製造者」（Troublemaker）。

他強調，兩岸關係目前處於一種奇特的「冷對抗」：雖然軍事張力極高，但經貿互動依存度依然維持在30%左右。宋高祖直言：「全世界沒有任何一個即將交戰的地區，兩邊還在做這麼大量的貿易。」這種「日子照樣過」的訊號告訴我們，雖然肅殺氣氛濃厚，但只要不跨越那條「癌症」紅線，戰爭並非迫在眉睫。習近平現在最大的敵人，是他自己國內經濟問題，和軍中的貪腐與不忠。

