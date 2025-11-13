獨家／翻牆、偷鐵馬代步！大膽賊連偷科技新貴5社區

這名嫌犯不只不怕監視器，還一個晚上光顧了周遭好幾個社區。（圖／東森新聞）





南科旁的善化區蓮潭里是南部有名的富人里，家戶年收入中位數達到179.5萬，但是這個里最近被小偷盯上，一名男子在凌晨溜進蓮潭里的社區，拉開每輛車的車門，只要沒鎖的他就進去搜括財物，不少住戶丟了零錢，也有人丟了腳踏車，最多的是被偷了一個包包，損失一萬，警方說已經鎖定嫌犯查緝中。

這名嫌犯不只不怕監視器，還一個晚上光顧了周遭好幾個社區，里長根據里民的回報，特別整理出一個犯罪範圍，方圓七百米內有5處社區遭闖入，而且他翻找了那麼多台轎車卻沒觸發任何汽車防盜警報，有鎖大門的社區，小偷就從後方的矮牆翻牆闖入，行竊過程還變裝換褲子。

廣告 廣告

圍牆不高大約150公分成年男性想要翻過去基本上輕而易舉，這名小偷通通鎖定社區鐵門沒關的住戶下手，結果唯一有鎖的的社區卻被小偷翻牆闖入損失最慘重，金額破萬元。

善化蓮潭里鄰長vs.善化蓮潭里長陳紫晶：「我們就是因為沒門關才被偷，他們也被偷隔壁嗎，（鐵捲門有關，從裡面翻牆），啊真的嗎。」

當晚的監視器也拍到，這名竊賊躡手躡腳坐進住戶的車輛東翻西找，小偷開車門似乎很有一套，因為他連偷5個社區，沒有半台車的防盜系統被他觸動。

台南善化區蓮潭里鄰長：「欸說到這個，應該會（響）欸，都會叫啊，那就表示這裡的人（的車）全部都不會叫。」

蓮潭里長也很用心，依照里民的通報整理出竊嫌犯案的地點，他疑似是從蓮潭南街，從南一路往北偷，到了最東側的社區偷了腳踏車，翻牆到隔壁社區得手皮包，又跑到附近偷了另一個社區，再回來牽腳踏車，再跑去偷最西北處的社區，方圓700公尺已經傳出5個社區遭小偷光顧。

台南善化區蓮潭里鄰長：「對啊滿大膽的，沒有去打聽，啊因為這邊是科技人住的社區，其實對監視器（安裝），他們都很在意。」

嫌犯還在犯案過程還特地換裝，從原本的黑褲偷到後面變穿白褲，似乎早已巡視過周遭環境，預謀犯案。

善化蓮潭里長陳紫晶vs.記者：「他（竊案）不是第一次，大家是不是都不習慣，把社區大門給關上，這個就是必須要自己要加強的部分。」

善化蓮潭里民vs.記者：「我們就是這禮拜的住戶會議會討論修門。」

雖然這不是第一次社區遭小偷闖空門，但規模這麼大還是頭一遭，一個晚上跑遍五個社區，如今里民檢視自家門戶，別讓類似案件再發生。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北市6車連環撞！白車遭「鏟飛」翻一圈 撞擊瞬間曝光

快訊／新竹家具行陷火海！火舌吞噬建築 消防灌救中

這款施工品質？路面回填高低落差超明顯 害護理師摔車鮮血直流

