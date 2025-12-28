獨家／老二腿庫飯「未主動」開發票 顧客索取才手寫發票

高雄老二腿庫飯。（圖／東森新聞）





高雄老二腿庫飯是知名的宵夜，也獲得美食評比「五百碗」的肯定，藝人江蕙跟五月天也曾光顧。但卻被顧客發現沒有主動開發票，記者現場直擊店家收錢、找錢給顧客時，並沒有附上發票，還得主動索取，店家才開立紙本發票。店家承認有疏失，改貼出公告要顧客到店內去索取紙本發票，不過國稅局的規定應該是主動開發票。



這是高雄知名的老二腿庫飯，大塊的腿庫肉和湯類是店家的知名菜色，晚上8點開始營業，總是排隊的人潮。

店家還曾入選「500碗」名單，二姊江蕙也來吃過。但是用餐的民眾有人發現，這家店應該開發票，自己用餐後卻沒有拿到。而記者實地觀察，店員在收錢後，不論是找零錢或是百元鈔給顧客時，都沒有給發票。



店員 vs. 顧客：「460元，飯一份，拜拜。」



店員 vs. 顧客：「你的230元。先生你好，妹妹360元。」



記者用餐後則主動跟店家索取發票，店家才到店裡拿出紙本發票開給記者。



店員 vs. 記者：「（要發票？）二聯、三聯？（二聯可以嗎？三聯也可以，你如果是二聯的話呢？）就是這樣，這個有抬頭統編，二聯的話就是一般發票。」



老二腿庫飯老闆：「忙碌的時候造成客人的不便，這個問題我們會去改善，然後去解決這個問題，也深感抱歉。」



店家針對沒有主動開發票道歉，而訪問前可以看到，店面玻璃沒有貼任何東西，但是記者訪問後店家貼出公告，請至裡面索取發票。但是這發票應該是店家主動給顧客，不是索取了才給。

針對店家應開發票卻沒有主動開立，被國稅局查獲，除了針對漏開部分要補稅外，同時處稅額5倍以下罰鍰。1年內查獲達3次者處罰鍰外，還處罰停止營業。

