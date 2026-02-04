獨家》老友曹西平驟逝敲警鐘！67歲廖偉凡獨居裝科技保命

老友曹西平猝逝有感，廖偉凡近年裝長照科技保命。(照片/游定剛拍攝)

資深藝人曹西平去年底在家中猝逝，上月（27日）才舉辦告別式，突如其來的噩耗讓親友至今難以平復，也讓不少圈內老友開始正視「獨居老後」的人生課題。67歲資深藝人廖偉凡接受《中時新聞網》專訪坦言，好友的離開對他衝擊極深，「他不在那幾天，我真的在想，我自己也獨居」一句話，道出高齡獨居者最真實的不安與恐懼。

為了照顧高齡100歲的母親，廖偉凡長期台北、新竹兩地奔波，在台北則過著一個人的生活。也因此，他開始思考如何替自己多一層保障。他近年接觸到一套長照科技系統，只要將感應設備放在家中固定位置，若超過24小時沒有偵測到活動紀錄，系統就會主動來電關心；若未接聽，便通知緊急聯絡人，甚至通報警方協助查看，層層把關，等於替獨居生活加上一道「安全防護網」。

廣告 廣告

廖偉凡走過演藝風華年代，對生死看得更淡。(照片/游定剛拍攝)

「現在科技真的可以照顧我們了。」他笑說，這是目前最適合自己的方式，「不用麻煩別人，也不用讓家人擔心，但好像隨時都有人在默默守著你。」語氣裡多了幾分安心與踏實。

走過秀場與電視圈的黃金年代，廖偉凡對生死看得更淡，也更懂得珍惜當下。他直言，年紀漸長，最怕的不是變老，而是「出事沒人知道」，與其等風險發生，不如提前做好準備。他也希望透過自身經驗提醒更多長者與家屬，善用科技與長照資源，替未來預作安排，讓獨居生活也能多一份安心保障。

更多中時新聞網報導

台北國際書展開幕 今年「泰精彩」

錢少、事多、責任重 教師荒難解

今日天氣、大樂透等