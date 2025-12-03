獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。

《濱崎步的秘密》真實續集版震撼登場，崎步用空場之夜證明什麼是巨星。（圖／翻攝自《濱崎步的秘密》、翻攝自濱崎步臉書《浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）》）

《濱崎步的秘密》續集13年後真實震撼登場 濱崎步的巨星風範依舊

《濱崎步的秘密》是2003年出版的書，當中解析濱崎步在唱歌之外的巨星精神，萬萬沒想到，日本首相高市早苗在國會明確表示「台灣有事，即日本有事！」引爆中國跳腳，導致11月29日濱崎步的上海演唱會，前一天一臨時、突然、因為「不可抗力因素」被取消，但濱崎步就是濱崎步，仍然對著台下1萬4000個空座位，演唱會原汁原味唱完整場，震撼感動所有粉絲。說過的話，堅持說到做到。

濱崎步金句1：「被看見的光芒越強，背後的影子越深。」

在上海空場：那天的濱崎步沒有光、沒有聲音、沒有觀眾。但她仍站上舞台，像對著十萬人一樣全力唱完。這是她用靈魂、智慧散發出來的萬丈光芒。

濱崎步金句2：「舞台只有一次機會，所以我不允許自己有第二次。」

在上海空場：演唱會被迫喊停，濱崎步本可以離開。但她選擇留下，把「每一次機會」當成使命。沒有粉絲的空場，也不能虧待舞台。

濱崎步金句3：「我不是被包裝，我是在拆解自己。」

在上海空場：面對14000個沒有觀眾的舞台，剩下的只有一個真實的 AYU，一個用靈魂唱歌的女孩。這就是書中說的：她不是偶像，她是會把心拆開給你看的創作者。

濱崎步金句4：「歌詞，是我跟世界說的祕密。」

在上海空場：濱崎步把心底的話唱給空氣聽。那天她唱的不只是歌，是一種吶喊：「就算全世界不在，我也不會背叛舞台。」歌詞沒有傳到觀眾耳朵，但傳到了所有粉絲心裡。

濱崎步金句5：「台上的 120 分，是靠台下 1000 分換來的。」

在上海空場：很多藝人遇到取消會怒離、會抱怨主辦單位。但濱崎步沒有。她依然唱完整場演唱會。就像書中傳達的精神：有觀眾時全力演出，是專業。沒有觀眾時仍然全力演出，是信仰。

濱崎步金句6：「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」

在上海空場：濱崎步知道粉絲雖然不能入場，但他們正守著她、心裡陪她。她是為粉絲站沒有觀眾的舞台上。

濱崎步金句7：「我希望每次你看到我，都能記得：夢想不是華麗，而是痛過還能微笑。」

在上海空場：那天濱崎步站在沒有觀眾的舞台上，依然開唱， 那一刻，比任何一場華麗舞台更有力量。

《濱崎步的秘密》真實續集版震撼登場，崎步用空場之夜證明什麼是巨星。（圖／翻攝自《濱崎步的秘密》、翻攝自濱崎步臉書《浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）》）

濱崎步上海空場演唱 是《濱崎步的祕密》最完整的實踐

《濱崎步的秘密》傳達濱崎步多年不變的認真、弩力與勇敢，書中講的每一句話關於堅持、孤獨、努力、完美、創作、信念，都在上海那一夜被證明是真實的。有網友留言以台灣的用語「白話翻譯」就是「老娘不是吃素的」。那一夜濱崎步對著空場演唱，可以說是這本書的「現實版續集」。是濱崎步的偉大時刻，震撼感動全世界粉絲。

《濱崎步的秘密》真實續集版震撼登場，崎步用空場之夜證明什麼是巨星。（圖／翻攝自《濱崎步的秘密》、翻攝自濱崎步臉書《浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）》）

《濱崎步的秘密》真實續集版震撼登場，崎步用空場之夜證明什麼是巨星。（圖／翻攝自《濱崎步的秘密》、翻攝自濱崎步臉書《浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）》）

《濱崎步的秘密》真實續集版震撼登場，崎步用空場之夜證明什麼是巨星。（圖／翻攝自《濱崎步的秘密》、翻攝自濱崎步臉書《浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）》）

本文撰寫與摘自尖端文化出版之《濱崎步的祕密》

《濱崎步的秘密》真實續集版震撼登場，崎步用空場之夜證明什麼是巨星。（圖／翻攝自《濱崎步的秘密》、翻攝自濱崎步臉書《浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）》）

《濱崎步的秘密》真實續集版震撼登場，崎步用空場之夜證明什麼是巨星。（圖／翻攝自《濱崎步的秘密》、翻攝自濱崎步臉書《浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）》）

《濱崎步的秘密》真實續集版震撼登場，崎步用空場之夜證明什麼是巨星。（圖／翻攝自《濱崎步的秘密》、翻攝自濱崎步臉書《浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）》）

