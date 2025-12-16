獨家／老字號鮮乳分家 爭「高大」商標自家人對簿公堂

南部知名老字號高大牧場，現在傳出牧場和工廠已經分家。（圖／東森新聞）





南部知名老字號高大牧場，過去一條龍自己工廠生產高大鮮乳銷售，但現在傳出牧場和工廠已經分家，而且正在打官司互爭「高大」商標，事情會曝光，是因為高大鮮乳自創子品牌，高大牧場緊急發聲明澄清並非採用他們的乳源，雙方各自在粉專貼出聲明稿隔空交戰，外界這才知道，原來第三代牧場和鮮乳工廠已經分家。

這兩瓶鮮乳，都是紅白包裝，而且都有高大兩個字，你分得出來它有什麼不同嗎？

消費者：「這看起來是一樣的東西啊，對啊字不一樣而已啊，我說真的我沒辦法分辨，對啊看不出來啦，字一樣啦，但包裝完全不一樣，（如果乍看之下，你會不會覺得它們是同一家），應是啊因為字是一樣的，這看起來像同一家的，乍看人家會覺得這是同樣的。」

廣告 廣告

消費者所熟悉的高大鮮乳，就是在我後方這個廠房製造出來的，他們的乳源來於自家牧場，位在屏東的鹽埔。

超過一甲子的鮮奶品牌，最自豪的就是自己有牧場，可以控管乳牛品質，一直以來都是自家牧場乳源，自產自銷一條龍，不過近幾年鬧分家，由第三代的老大兒女以高大牧場名字，出品鮮乳，第三代的老二老三持續販售原來的高大鮮乳，最近與其他牧場合作，自創新鮮乳品牌，雙方近年因為爭奪高大商標，對簿公堂。

高大鮮乳業者：「你不要那個（報導）。」

自家人撕破臉雙方都低調不回應，不過近年企圖從通路與製程做區別，高大鮮奶走家樂福通路，高大牧場走全聯通路，高大鮮奶自家工廠製造，高大牧場請台農代工，高大這個超過一甲子的老品牌，最後成了自家人對打的主因，可能是第一代創始人怎麼都想不到的。

更多東森新聞報導

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標 農場女兒怒：欺負農民

台南「阿堂」鹹粥變無名 老闆終於回應：阿堂還是阿堂

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣 取消申請商標

